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У Венедиктовой на столе 5 дел по Герусу, – Москаль

5 августа, 14:32

Инна Бабур Инна Бабур

Есть основания открыть уголовные производства против главы энергетического комитета Верховной Рады

У генпрокурора Ирины Венедиктовой есть все основания открыть несколько уголовных производств против главы парламентского комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрея Геруса.

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Об этом заявил бывший глава Луганской областной военно-гражданской администрации и экс-председатель Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль в эфире телеканала "Украина 24".

"Пять заявлений я написал госпоже Венедиктовой по преступлениям господина Геруса. Только прокурор может открыть уголовное производство в отношении народного депутата Украины. По одному она, только два факта открыла. По четырем абсолютно отписки. Через суд я обязал. Печерский суд дал госпоже Венедиктовой 24 часа открыть уголовные производства. Уже 30-й день ни ответа", – рассказал Москаль.

Он напомнил, что через пролоббированные Андреем Герусом поправки об импорте электроэнергии из России внедрены спекулятивные схемы на энергорынке и коррупционные схемы на госпредприятии "Центрэнерго", отечественная энергетика оказалась в глубоком кризисе, и он должен понести за это ответственность.

"Сегодня коллапс в электроэнергетике только из-за господина Геруса, только он один отвечает за свои преступные, абсолютно должен отвечать за свои преступные действия", – подчеркнул Геннадий Москаль.

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Напомним, импорт электроэнергии из России стал ключевой причиной глубочайшего кризиса в энергетике за время независимости Украины. Открытие импорта произошло благодаря так называемым поправкам Геруса.

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В период октябрь 2019 – март 2020 года из России было импортировано электроэнергии на 1 млрд грн. Крупнейшим импортером электроэнергии из РФ была компания "Юнайтед Энерджи", которая может быть связана с Андреем Герусом.

В конце апреля Министерство энергетики разработало новый энергобаланс Украины на 2020 год и полностью отказалось от поставок электроэнергии из Беларуси и России.

4 мая в Верховной Раде президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не может быть и речи об импорте электроэнергии в страну, поскольку это оставит тысячи шахтеров без работы.

Однако в июле 2020 года Андрей Герус вновь выступил против законодательного запрета на импорт электроэнергии из России.

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Также Специализированная антикоррупционная прокуратура начала уголовное производство относительно злоупотреблений на рынке электроэнергии, коррупционных схем в энергоотрасли и открытия импорта тока из России.

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энергетика Россия электроэнергия импорт Геннадий Москаль Андрей Герус
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