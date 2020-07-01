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У Зеленского хотят ускорить приватизацию: какие предприятия продадут

1 июля, 12:41

Виктория Подолянец Виктория Подолянец

В Офисе президента обсудили, какие госпредприятия будут продавать в первую очередь

В Украине планируют ускорить процесс приватизации госпредприятий. Об этом шла речь на заседании Национального совета реформ, которое состоялось под председательством президента Владимира Зеленского и на котором была представлена концепция приватизации. Об этом сообщили в Офисе президента.

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По словам главы Фонда государственного имущества Украины Дмитрия Сенниченко, сейчас в Украине в государственной собственности находятся 3 600 предприятий. Каждое пятое – убыточное, задолженность по зарплате в таких структурах составляет 2,9 млрд гривен.

Именно поэтому планируют кардинально ускорить приватизационный процесс.

Сенниченко сказал, что в 2020 году число участников приватизационных аукционов выросло в два раза. Фонд разработал интернет-магазин, в котором размещена информация о приватизации.

Он также сообщил, что при участии Фонда государственного имущества подготовлен комплексный законопроект, который должен зафиксировать процедуру передачи объектов в частную собственность, улучшить процедуру приватизации и обеспечить ее институциональную способность. Решение о передаче объектов для приватизации должен принимать Кабмин, если орган управления не имеет обоснованных причин оставить объект в своей собственности, долги объекта превышают 50% стоимости активов, а объект используется неэффективно или не по целевому назначению или находится в налоговом залоге.

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Ранее сайт "Сегодня" писал, что гостиницу "Днепр" в Киеве, которая находится на пересечении Крещатика и Европейской площади, выставили на аукцион. Стартовая цена четырехзвездочного отеля, который находится в госсобственности, составляет 80 923 400 гривен (чуть больше 3 млн долларов США).

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль считает, что в нынешних условиях некорректно говорить о продаже объектов большой приватизации, потому что государство не выручит от нее много средств.

Все подробности в спецтеме Бюджет-2020

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инвестиции приватизация ФГИ госбюджет госпредприятия бюджет-2020

Источник: Сегодня

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