У Зеленского меньше: стали известны зарплаты Богдана и его замов

Должностной оклад Богдана составляет меньше половины, полученных им денег за август

/ Фото: Александр Яремчук, Сегодня

Глава Офиса президента, где передумали переезжать с Банковой, Андрей Богдан в августе получил 39 874 гривни зарплаты. При этом президент Украины Владимир Зеленский в августе получил 28 тысяч гривен, из которых вычтено 5460 гривен налогов и сборов (зарплата "на руки" – 22 540 гривен). Об этом пишут "Украинские новости" со ссылкой на информацию Государственного управления делами.

"Должностной оклад [Богдана] - 16 919 гривен, надбавка за выслугу лет - 4 568 гривен, надбавка за работу в условиях режимных ограничений - 2 743 гривни, надбавка за интенсивность труда - 8 743 гривни и другие выплаты (за период служебных командировок, премия, индексация денежных доходов) - 6 901 гривня", - говорится в сообщении.

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Из заместителей руководителя Офиса президента выше всего зарплата за август была у Руслана Рябошапки - 37 644 гривни. Замглавы ОП Алексей Гончарук и Юрий Костюк также получили в августе зарплату выше, чем у Зеленского - 32 399 и 31 724 гривни соответственно.

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Самые низкие зарплаты из руководства Офиса президента в августе были у замглавы ОП Кирилла Тимошенко - 26 407 гривен и у первого зама Сергея Трофимова - 25 716 гривен. В то же время Госуправление делами не ответило, получал ли зарплату в августе замглавы ОП Вадим Пристайко.

Напомним, Владимир Зеленский получил первую президентскую зарплату в июне – за 10 дней мая в размере чуть более 10 тысяч гривен. Ранее пятый президент Украины (2014-2019 гг.) Петр Порошенко рассказывал, что его оклад на посту главы государства составлял 28 тысяч гривен в месяц, однако эти деньги он перечислял на благотворительность.

Ранее новости "Сегодня" также подсчитали заработок честных народных депутатов и узнали, какими суммами можно подкупить менее порядочных их коллег:

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