У Зеленского обсудили, какой счет выставить за экономические потери на Донбассе

Группа экспертов в Офисе президента представила свои наработки об экономическом ущербе, который был нанесен Донбассу

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В Офисе президента, где недавно обсуждали переходное правосудие, детально рассмотрели экономические проблемы Донбасса, сообщили в пресс-службе главы государства.

"Исходя из задач, которые поставил президент перед рабочей группой, экспертами проведены аналитические исследования и разработаны рекомендации, которые требуют неотложного обсуждения и принятия решений по их реализации", – сказал советник президента Олег Устенко.

Эксперт по региональному развитию Алексей Стародубов отметил целесообразность создания на Донбассе экономического хаба.

"Экономический потенциал Донбасса до сих пор остается значительным. Это как природные ресурсы, так и кадровый потенциал, логистика и прочее – все это есть на подконтрольной части Донбасса", – отметил Стародубов.

Он также добавил, что в рамках рабочей группы подготовлена методика, которая позволяет определить основные этапы восстановления экономики Донбасса.

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Заместитель исполнительного директора Украинского центра содействия инвестициям и торговле Ирина Титарчук отметила, что такая методика дает возможность рассчитать ущерб, нанесенный экономике региона во время боевых действий. В частности, это потери инфраструктуры, производственных мощностей, убытки от несанкционированного использования природных ресурсов, ухудшения окружающей среды и потери человеческих ресурсов.

Участники совещания обсудили проблему водоснабжения Донбасса. Эксперт Владимир Каниболоцкий отметил, что боевые действия привели к значительным убыткам в системе водоснабжения региона. В отдельных населенных пунктах наблюдаются постоянные проблемы с поставками воды и ее качеством.

"Ключевой проблемой является привлечение дополнительных источников водоснабжения в регионе", – подчеркнул Каниболоцкий.

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Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов выразил заинтересованность в наработках экспертов по решению вопросов обеспечения водоснабжения Донбасса.

В ходе совещания поднимались вопросы угольных предприятий и энергоснабжения в регионе. А также обсуждались проблемы экологии Донбасса. Беспокойство сегодня вызывает угроза подтопления территорий шахтными водами, что подчеркнул советник секретаря СНБО Сергей Сивоха.

По результатам мероприятия было принято решение о практической реализации экспертных наработок.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Государственная дума РФ решила упростить предоставление гражданства украинцам, на которых, как известно, в ОРДЛО оказывается серьезное давление, если они пытаются сохранить украинское гражданство.

Напомним, почти 200 тыс. жителей Донбасса получили российское гражданство в упрощенном порядке в 2019 году. В российском МВД уточнили, что более 136 тыс. из них – жители оккупированных территорий, еще порядка 60 тыс. – жители из других районов Донецкой и Луганской областей.

Также сайт "Сегодня" писал о том, что правительство ищет решения о выплатах пенсий для лиц, которые проживают на неподконтрольных территориях Донбасса. Дополнительная нагрузка на госбюджет может составить 148 млрд грн, но Кабмин пытается найти источники для старта выплат пенсий.

А пока правительство будет выделять компенсации жителям оккупированного Донбасса с 2020 года в том случае, если их жилье было разрушено в результате боевых действий. Программа будет действовать только на контролируемых Украиной территориях. По состоянию на 1 июня 2019 года в Луганской области насчитывается 393 разрушенных дома частной формы собственности. Сумма выплаты компенсации пострадавшим будет определяться по показателям стоимости строительства жилья в соответствующих областях Украины, при этом предельный его размер составит 300 тыс. гривен.

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