У Зеленского объяснили, когда будет отменен военный сбор

Существующий шестой год налог будет отмен при существовании соответствующий условий, говорит Богдан

Андрей Богдан и Владимир Зеленский во время поездки во Львовскую область / Фото: president.gov.ua

Военный сбор, которым облагаются большинство социальных выплат в Украине, будет отменен, когда сложатся благоприятные экономические условия для этого.

Об этом глава Офиса президента Андрей Богдан рассказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина".

"Этот вопрос бюджета. Если будет расти экономика. Экономика уже начала расти. Вы знаете, что ВВП за второй квартал 4,7%, чего не было раньше в Украине", – напомнил Богдан.

Новости "Сегодня" сообщали, что в эфире телеканала Украина пятый президент (2014-2019) Петр Порошенко заявил, что военный сбор будет отменен на следующий день после окончания войны на Донбассе.

Военный сбор был введен в 2014 году в качестве временной меры, необходимой для финансирования национальной армии и обороны. До момента его отмены Верховной Радой, он будет взиматься в размере 1,5% со всех доходов, определенных ст.163-164 Налогового кодекса.

Плательщиками военного сбора выступают:

физические лица-резиденты Украины. При этом важно отметить, что его должны оплачивать все резиденты страны, независимо от того, находится источник дохода в Украине или нет;

физические лица, не являющиеся налоговыми резидентами Украины, при условии, что их источник дохода находится на ее территории;

налоговые агенты – субъекты предпринимательской деятельности (юридические и физические лица), несущие ответственность за начисление, удержание и оплату военного сбора.

Военным сбором не облагаются следующие виды дохода:

алименты;

пенсии, если ее величина не превышает 10 размеров прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц;

стипендии, при условии, что их величина не превышает сумму, определенную первым абзацем подпункта 169.4,1 пункта 169.4 статьи 169 НКУ;

пособия по нетрудоспособности, безработице, а также беременности и родам;

доходы ФЛП, полученные в результате хозяйственной деятельности, при условии, что они являются плательщиками единого налога;

разовая материальная помощь (на свадьбу, смерть родственника и т.п.);

денежное обеспечение военнослужащих.

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