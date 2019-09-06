У Зеленского объяснили, когда будет отменен военный сбор

Военный сбор, которым облагаются большинство социальных выплат в Украине, будет отменен, когда сложатся благоприятные экономические условия для этого.
Об этом глава Офиса президента Андрей Богдан рассказал в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" на телеканале "Украина".
"Этот вопрос бюджета. Если будет расти экономика. Экономика уже начала расти. Вы знаете, что ВВП за второй квартал 4,7%, чего не было раньше в Украине", – напомнил Богдан.
Новости "Сегодня" сообщали, что в эфире телеканала Украина пятый президент (2014-2019) Петр Порошенко заявил, что военный сбор будет отменен на следующий день после окончания войны на Донбассе.
Военный сбор был введен в 2014 году в качестве временной меры, необходимой для финансирования национальной армии и обороны. До момента его отмены Верховной Радой, он будет взиматься в размере 1,5% со всех доходов, определенных ст.163-164 Налогового кодекса.
Плательщиками военного сбора выступают:
физические лица-резиденты Украины. При этом важно отметить, что его должны оплачивать все резиденты страны, независимо от того, находится источник дохода в Украине или нет;
физические лица, не являющиеся налоговыми резидентами Украины, при условии, что их источник дохода находится на ее территории;
налоговые агенты – субъекты предпринимательской деятельности (юридические и физические лица), несущие ответственность за начисление, удержание и оплату военного сбора.
Военным сбором не облагаются следующие виды дохода:
алименты;
пенсии, если ее величина не превышает 10 размеров прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц;
стипендии, при условии, что их величина не превышает сумму, определенную первым абзацем подпункта 169.4,1 пункта 169.4 статьи 169 НКУ;
пособия по нетрудоспособности, безработице, а также беременности и родам;
доходы ФЛП, полученные в результате хозяйственной деятельности, при условии, что они являются плательщиками единого налога;
разовая материальная помощь (на свадьбу, смерть родственника и т.п.);
денежное обеспечение военнослужащих.
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