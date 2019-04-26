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У Зеленского поддержали идею накопительных пенсий для украинцев

Сегодня, 14:31

Гетьманцев озвучил ключевое предостережение по пенсионной реформе

Фото: Григорий Салай

Введение в Украине второго уровня пенсионной системы – т.н. накопительных пенсий – должно быть постепенным. Об этом в интервью "Сегодня" рассказал Данил Гетьманцев, член команды Зеленского, президент Ассоциации налоговых советников и член Европейской ассоциации налоговых профессоров.

"Мы выступаем за двухуровневую пенсионную систему. Однако, по нашему мнению, переход должен быть поэтапным. Наша цель – провести реформу таким образом, чтобы не навредить. Уже сегодня дефицит Пенсионного фонда является колоссальной проблемой для государства в целом. Хромает и система социального страхования. Долги Фонда социального страхования превысили 2 млрд гривен", – констатировал Гетьманцев.

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Напомним, суть второго уровня накопительной системы заключается в том, что каждый украинец из зарплаты (или работодатель от его имени) будет отчислять определенную сумму на государственный счет. После с этого счета будут осуществляться дополнительные выплаты пенсии. Сейчас в Украине функционирует первый уровень – солидарная система. Также законодательно обеспечена работа третьего уровня – частных пенсионных фондов.

Как известно, Верховная Рада 3 октября 2017 года приняла пенсионную реформу, которая, серди прочего, предусматривала введение с 1 января 2019 года накопительной системы общеобязательного пенсионного страхования. После внедрения этой системы для каждого трудоустроенного человека до 35 лет должен обязательно создаваться накопительный счет, после 35 лет — по решению работника. Система, согласно пока не принятому законопроекту, будет иметь прогрессивную шкалу отчислений — от 2 до 7%. Ежегодно сумма отчислений будет увеличиваться.

В декабре 2018 года министр социальной политики Украины Андрей Рева подтвердил, что в 2019 году внедрение второго накопительного уровня пенсионной системы не состоится, хотя таким был план план пенсионной реформы. Законопроект о накопительной системе был согласован и одобрен профильным комитетом Верховной Рады еще весной 2018 года, но после этого так и не был внесен на рассмотрение в зал парламента.

Более детально о накопительной системе можно почитать в статье "Пенсионная реформа: как будет работать обязательный накопительный уровень и в чем проблемы".

Кроме того, ранее заместитель министра социальной политики Николай Шамбир рассказал "Сегодня", как украинцы будут копить на пенсии:

Читайте на сайте "Сегодня" полный текст интервью с Данилом Гетманцевым.

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Тег пенсии, Зеленский, пенсионная реформа, накопительные пенсии, реформы, накопительная система, Гетьманцев

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Сегодня

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