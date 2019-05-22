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У Зеленского поддерживают создание консорциума по управлению ГТС

22 мая, 22:37

По словам Данилюка, газотранспортную систему необходимо модернизировать

Фото: AFP

Создание газотранспортного консорциума в интересах Украины позволит деполитизировать вопрос транзита газа, заявляет советник президента Украины Александр Данилюк.

"По консорциуму. Естественно, этот вопрос поднимался. Естественно, консорциум – в интересах Украины. Почему? Потому что газотранспортную систему необходимо модернизировать. И это требует очень больших финансовых ресурсов и лучше, чтобы эти ресурсы вкладывали наши партнеры", – сказал он в эфире телеканала Newsone в среду.

"Нам транспортировку нужно максимально деполитизировать. И консорциум – это и есть возможность этого достичь. Поэтому мы поддерживаем консорциум", - добавил Данилюк.

Как известно, украинско-российский контракт о транзите газа в Европу истекает в конце 2019 года. Очередные трехсторонние переговоры по это теме планировались на май. Однако, похоже, встреча не состоится. В "Нафтогазе" заявляют: российская сторона отказалась от переговоров в мае, июнь – под вопросом. В самом Кремле уверяют, что к встрече готовы, а ее дата "зависит от решения украинской стороны". Еврокомиссия тем временем поторапливает обе стороны и уже ищет место для проведения переговоров.

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Тег ГТС, Зеленский, Данилюк, консорциум, транзит газа

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Источник:

Интерфакс-Украина

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