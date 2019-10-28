У Зеленского подсчитали, сколько заработает казна на приватизации "Укрспирта"

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Поступления от приватизации государственного предприятия "Укрспирт" могут составить около 5 млрд грн. Об этом заявила заместитель руководителя Офиса президента Юлия Ковалив.

При этом она подчеркнула, что без либерализации производства спирта продать предприятие можно будет только "по цене металлолома". Поэтому ожидается, что до конца года Верховная Рада примет поданный президентом законопроект о демонополизации спиртовой отрасли.

"По нашим оценкам, приватизация "Укрспирта" принесет государству не менее 5 млрд грн. Она возможна исключительно на демонополизированном рынке. Иначе могут продаваться все те имущественные комплексы, здания, как металлолом. Если на них нельзя производить спирт, то они стоят в разы дешевле", – сказала она.

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По словам Ковалив, убытки от оборота "серого" и "черного" спирта составляют около 4 млрд грн. При этом около 80% производства спирта в стране находится в тени.

Отметим, заместитель исполнительного директора Центра экономической стратегии Дмитрий Яблоновский в комментарии "Сегодня" сказал, что демонополизация производства спирта, которую Верховной Раде предлагает президент Владимир Зеленский, снизит стоимость госпредприятия "Укрспирт" в случае его приватизации.

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