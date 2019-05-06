У Зеленского предложили освободить часть украинцев от всеобщего декларирования

Гетьманцев считает, что некоторым гражданам не нужно будет указывать доходы

Фото: Сергей Ревера, Сегодня

Всеобщее декларирование доходов не должно затрагивать всех украинцев. Об этом заявил советник избранного президента Украины Владимира Зеленского по экономике, финансам и налоговым вопросам Даниил Гетьманцев.

Так, он предложил освободить от всеобщего декларирования доходов пенсионеров и 100-процентных бюджетников. При этом речь идет о декларировании в электронной форме.

"Всеобщее декларирование по нашему предложению не касается тех, кто получает доходы только от государства… И тем самым, что налогоплательщик не подает декларацию, он подтверждает, что никаких других доходов у него нет", – написал Гетьманцев на своей странице в Facebook.

Гетьманцев считает, что всеобщее декларирование должно стать следующим шагом вслед за налоговой амнистией. Идея заключается в том, чтобы стимулировать украинцев легализовать нажитое "теневыми" путями имущество и дать возможность заплатить за него налоги, избежав наказания.

Ранее президент Украины Петр Порошенко отмечал, что налоговая амнистия в Украине поможет завести в страну деньги и законно инвестировать в украинскую экономику.

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