У Зеленского предложили освободить часть украинцев от всеобщего декларирования
Гетьманцев считает, что некоторым гражданам не нужно будет указывать доходы
Всеобщее декларирование доходов не должно затрагивать всех украинцев. Об этом заявил советник избранного президента Украины Владимира Зеленского по экономике, финансам и налоговым вопросам Даниил Гетьманцев.
Так, он предложил освободить от всеобщего декларирования доходов пенсионеров и 100-процентных бюджетников. При этом речь идет о декларировании в электронной форме.
"Всеобщее декларирование по нашему предложению не касается тех, кто получает доходы только от государства… И тем самым, что налогоплательщик не подает декларацию, он подтверждает, что никаких других доходов у него нет", – написал Гетьманцев на своей странице в Facebook.
Гетьманцев считает, что всеобщее декларирование должно стать следующим шагом вслед за налоговой амнистией. Идея заключается в том, чтобы стимулировать украинцев легализовать нажитое "теневыми" путями имущество и дать возможность заплатить за него налоги, избежав наказания.
Ранее президент Украины Петр Порошенко отмечал, что налоговая амнистия в Украине поможет завести в страну деньги и законно инвестировать в украинскую экономику.
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