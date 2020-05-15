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У Зеленского рассказали, когда Украина получит новый транш от МВФ

15 мая, 10:17

Денис Беспалов

Украина выполнила все условия для подписания новой программы сотрудничества

Украина рассчитывает получить первый транш кредита по новой программе сотрудничества с Международным валютным фондом в течение недели или двух. Об этом сказала заместитель главы Офиса президента Юлия Ковалив, сообщает Reuters.

По ее словам, недавнее принятие законопроекта о банках и другие шаги являются "явным свидетельством того, что в Украине есть большое стремление к проведению реформ".

В правительстве заявляли, что ожидают сделки с МВФ на сумму 5 млрд долл, но Ковалив сообщила, что точные цифры и сроки выдачи кредитов будут определены на следующей неделе.

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Как известно, принятие банковского закона было последним невыполненным условием для заключения новой программы сотрудничества с МВФ.

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Напомним, в ходе часа вопросов к правительству в Раде премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что размер кредитов, которые Украина может получитьв этом году, составляет 10 млрд долл.

"Большинство наших партнеров привязывают выделение помощи к нашим договоренностям с Международным валютным фондом. Всемирный банк, Европейский банк реконструкции и развития, Европейский инвестиционный банк. Все эти партнеры сегодня смотрят на наши переговоры с МВФ", - сказал он.

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Напомним, сайт "Сегодня" сообщал, что Украина ожидала в 2020 году два транша от МВФ по 1,75 млрд долл. и обсуждает дальнейшее увеличение суммы траншей.

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банки Украина МВФ Юлия Ковалив

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