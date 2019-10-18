У Зеленского рассказали, на кого будут работать законы о е-чеках и кешбэке

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Фискализация является единым механизмом, позволяющим Украине получать больше средств в бюджет. и поможет предпринимателям выйти на рынок честной конкуренции.

Об этом заявила заместитель Офиса президента Юлия Ковалив в эфире политического ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера"на телеканале Украина.

"Настоящий малый предприниматель (ФЛП, укр. – ФОП), а не огромные торговые центры, интернет магазины, которые прикидываются малыми предпринимателями, чтобы платить единый налог, мы будем для них поднимать порог. Эти предприниматели будут иметь годовой доход не 300 тысяч, а до миллиона гривен и будут иметь возможность иметь наемных рабочих. Мы будем работать для них", – заявила она.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законопроекты № 1053-1 и № 1073, которые парламент принял 20 сентября, а 3 октября разблокировал для подписания. Об этом сообщила пресс-служба Офиса президента.

Новшества предусматривают, что классические регистраторы расчетных операций (РРО) можно заменять любым устройством (компьютером, планшетом, смартфоном), на которое установлено соответствующее программное обеспечение.

Для реализации этого положения Государственная налоговая служба (ГСН) должна бесплатно обеспечить предпринимателей программным решением, регистрация копий которого будет осуществляться через электронный кабинет налогоплательщика. В результате такой регистрации операций чеки будут в электронном виде (е-чеки).

Кроме того, чтобы стимулировать потребителей получать чеки, с 1 октября 2020 года вводится так называемый кешбэк. Это возможность выплаты покупателю компенсации 100% стоимости приобретенных товаров (работ, услуг) в случае нарушения продавцом законодательства по РРО. Кешбэк планируют осуществлять за счет части штрафа, который заплатит продавец.

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Кроме того, с 1 января 2021 года повышается максимальный порог годового дохода физического лица – предпринимателя на упрощенной системе налогообложения II группы плательщиков единого налога. С этой даты лимит составит не 1,5 млн грн, а 2,5 млн грн.

Напомним, ранее новости "Сегодня" рассказывали, что пугает бизнес в новых законах о кешбэке и е-чеках. Подробнее узнавайте из нашего сюжета:

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