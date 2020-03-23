У Зеленского рассказали, насколько упадет экономика из-за коронавируса

Только на борьбу с коронавирусом потребуется 3,5-4 млрд долларов, которые планируют попросить у внешних кредиторов

Падение валового внутреннего продукта Украины по итогам 2020 года при оптимистическом сценарии развития ситуации с коронавирусом составит около 5%. О таком прогнозе рассказала заместитель главы Офиса президента Украины Юлия Ковалив.

"Мы все ожидаем, что экономика будет падать. При оптимистическом сценарии развития ситуации с коронавирусом мы приблизительно видим падение экономики в районе 5%", – сказала она.

По словам Ковалив, предполагается, что дефицит госбюджета вырастет до 7% от ВВП, хотя ранее закладывался показатель в 2%ВВП.

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Она добавила, что только на борьбу с коронавирусом потребуется 3,5-4 млрд долларов, причем получить эту сумму планируется при переговорах с Международным валютным фондом о новой программе сотрудничества с Украиной.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что украинские экономисты полагают, что из-за карантина Украина потеряет 2-5% своего ВВП. Причем в немалой мере эти потери зависят от того, насколько долго сохранится карантин в Европе. Напомним: ВВП – это стоимость всех товаров и услуг внутри страны за год. В 2019 году ВВП Украины составил более 3,6 трлн гривен.

Напомним, по решению правительства от 18 марта 2020 года Министерство финансов разрабатывает изменения в законодательство, в том числе в закон "О Государственном бюджете Украины на 2020 год".

Распространение коронавируса в мире повлияло и на украинскую экономику. Валовой внутренний продукт Украины в январе 2020 года сократился на 0,5%, что случилось впервые с 2016 года.

Напомним, ранее эксперты рассказали новостям "Сегодня", почему растет курс доллара, и чего в ближайшее время ждать украинцам:

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