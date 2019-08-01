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У Зеленского рассказали о планах на повышение пенсий

Сегодня, 12:07

Индексация должна проводиться каждый год, уверены в команде президента

/ Фото: Григорий Салай, Сегодня

У Зеленского рассказали о планах на повышение пенсий https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%8F%20%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B8 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D1%8F%20%D0%9F%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B8%D0%B8 Экономика Индексация должна проводиться каждый год, уверены в команде президента

Индексация пенсий в Укараине будет проходить и в дальнейшем. Об этом заявила эксперт по социальным вопросам Галина Третьякова, прошедшая в Верховную Рады по спискам партии "Слуга народа",

"Мы должны индексировать пенсии как минимум на индекс инфляции, а лучше – по той формуле, которая была введена в октябре 2017 года. Которая состоит на 50% из роста инфляции и на 50% – из роста фонда заработной платы. Мы это будем делать. Такая индексация должна проходить каждый год. В марте каждого года мы должны индексировать пенсии для того, чтобы они не утрачивали своей стоимости", – сказала Третьякова.

Читайте также: "Начнется битва за работников": эксперт объяснил, зачем Украине пенсионная реформа

Подробнее о пенсионных инициативах команды президента читайте на сайте "Сегодня" – На пенсию по желанию, пенсионерам сокращенный рабочий день – планы реформ команды Зеленского

Напомним, первое после внедрения пенсионной реформы повышение пенсий произошло в октябре 2017 года. Тогда провели перерасчет для 10,5 млн пенсионеров. В январе 2018-го и 2019 года пенсионные начисления выросли для военных пенсионеров. А в марте-2019 состоялась автоматическая индексация пенсий, которая теперь будет проводиться каждый год в первый календарный день весны.

Кроме того, некоторые пенсионные выплаты выросли с 1 июля. Повышение коснулось тех пенсионеров, которые имеют большой страховой стаж, но получали небольшие зарплаты. Кроме того, с 1 июля выросли пенсии для 33 тыс. военнослужащих-ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, а также для 43 тыс. человек, получивших инвалидность в ходе Антитеррористической операции и операции Объединенных сил на Донбассе. 

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пенсии страховой стаж индексация слуга народа повышение пенсий

Источник: Сегодня

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