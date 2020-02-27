У Зеленского рассказали, сколько сельхозземли в Украине находится в тени

Около 10-12 млн гектаров сельхозугодий в Украине находятся в тени – эти поля обрабатывают, собирают с них урожаи, но формально такая земля не считается сельскохозяйственной. Об этом в интервью сайту "Сегодня" рассказал уполномоченный президента по вопросам земли Роман Лещенко.

"По документам отчетности органов налоговой и статистики мы видим, что эти земли как бы не обрабатываются, на них ничего не выращивается. А по системам спутниковой навигации видим, что там вовсю выращивается сельхозпродукция. Сегодня спутниковая система позволяет сканировать процесс вегетации растения в режиме реального времени и с погрешностью до 1 тонны определять вал зерна на теневых землях. Такая ситуация сегодня и на землях Министерства обороны, и на землях разного рода госпредприятий, на землях колоний, на так называемых деградированных территориях, например, возле Чернобыльской зоны. Засеяны поймы рек. Например, возле легендарной Стоянки по Житомирской трассе посмотрите, что происходит в защитной полосе речки Ирпень. Поля засеяны кукурузой. И это все теневой оборот. Это зерно потом выходит на рынок и через фиктивный экспорт уходит из страны. Причем с помощью разных схем, так называемых "скруток", фиктивных компаний-однодневок, продают все через офшорные компании без надлежащего уровня трансфертного ценообразования, а затем требуют возврата НДС, загоняя государство в миллиардные убытки", – объяснил Лещенко.

При этом констатировал, что рынок земли в Украине уже существует, хотя его официальное открытие планируется только на осень 2020 года.

"Никто не оспаривает тот факт, что у нас и сегодня существует рынок земли. Но он существует в теневом измерении. Зайдите на любой сайт недвижимости, в разделе "продам-куплю пай" выбрать область, населенный пункт, и дельцы предложат тысячу вариантов и схем. Еще недавно мы имели более 10 млн га государственной земли. А по результатам инвентаризации оказалось, что у нас уже менее 7 млн га госземли. То есть за время действия моратория более 3 млн га были выведены из государственной собственности", – добавил Лещенко. В тренде У Зеленского рассказали, сколько сельхозземли в Украине находится в тени

Подробнее читайте во второй части интервью Романа Лещенко сайту "Сегодня" – "С 2021 года кардинально изменится подход в налогообложении земли": интервью с Романом Лещенко, часть 2".

Напомним, в первой части интервью с уполномоченным президента по вопросам земли Романом Лещенко мы поговорили о его должности, об основных мифах о земельной реформе и о том, сколько она продлится.

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