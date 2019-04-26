У Зеленского разработали законопроект о налоговой амнистии
Перед внесением в Раду документ представят общественности
Команда избранного президента Владимира Зеленского планирует внести на рассмотрение в Верховную Раду новый законопроект о налоговой амнистии, или так называемой "нулевой декларации". Об этом в интервью "Сегодня" рассказал Данил Гетьманцев, член команды Зеленского, президент Ассоциации налоговых советников и член Европейской ассоциации налоговых профессоров.
"Что касается законопроектов по налоговой амнистии, мы не видим среди тех, которые сегодня зарегистрированы в ВР, приемлемого варианта. Поэтому законопроект c условным названием "О налоговой амнистии" мы разработали самостоятельно", – заявил Гетьманцев.
Он заверил, что перед в парламент законопроект будет представлен на суд общественности.
Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко отмечал, что налоговая амнистия в Украине поможет завести в страну деньги и законно инвестировать в украинскую экономику.
Идея заключается в том, чтобы стимулировать украинцев легализовать нажитое "теневыми" путями имущество и дать возможность заплатить за него налоги, избежав наказания.
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