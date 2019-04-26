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У Зеленского разработали законопроект о налоговой амнистии

Сегодня, 10:54

Перед внесением в Раду документ представят общественности

Фото: Григорий Салай, Сегодня

Команда избранного президента Владимира Зеленского планирует внести на рассмотрение в Верховную Раду новый законопроект о налоговой амнистии, или так называемой "нулевой декларации". Об этом в интервью "Сегодня" рассказал Данил Гетьманцев, член команды Зеленского, президент Ассоциации налоговых советников и член Европейской ассоциации налоговых профессоров.

"Что касается законопроектов по налоговой амнистии, мы не видим среди тех, которые сегодня зарегистрированы в ВР, приемлемого варианта. Поэтому законопроект c условным названием "О налоговой амнистии" мы разработали самостоятельно", – заявил Гетьманцев.

Он заверил, что перед в парламент законопроект будет представлен на суд общественности.

Напомним, ранее президент Украины Петр Порошенко отмечал, что налоговая амнистия в Украине поможет завести в страну деньги и законно инвестировать в украинскую экономику. 

Идея заключается в том, чтобы стимулировать украинцев легализовать нажитое "теневыми" путями имущество и дать возможность заплатить за него налоги, избежав наказания. 

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Тег налоги, декларирование, нулевая декларация, декларации, налоговая амнистия

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Источник:

Сегодня

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