У Зеленского сообщили, кто будет вести новые переговоры с МВФ

Украина готовится к новым переговорам с Международным валютным фондом (МВФ), однако встречи начнутся не раньше сентября. В них примут участие чиновники из нового Кабинета министров и члены команды президента Владимира Зеленского, сообщил представитель главы государства в правительстве Андрей Герус в интервью "РБК-Украина".
"Не раньше середины сентября [состоятся очередные переговоры с МВФ]. В группу переговорщиков войдет руководство нового правительства и представители Офиса президента", – заявил Герус.
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Напомним, ранее в Офисе президента Украины Владимира Зеленского уже отмечали, что на переговорах с МВФ речь пойдет, скорее всего, и о завершении текущей программы stand-by, и об условиях следующей программы поддержки.
Как известно, в конце 2018 года МВФ утвердил для Украины 14-месячную программу stand-by в размере 3,9 млрд долларов. Первый транш по этой программе – 1,4 млрд долларов - Киев получил тогда же, в декабре-2018. Действие программы приостановлено до тех пор, пока не сформируется новое правительство. Последняя на данный момент миссия МВФ работала в Киеве с 21 по 29 мая.
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