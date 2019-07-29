Консультации с Фондом начнутся не раньше осени

Фото: REUTERS/Yuri Gripas

У Зеленского сообщили, кто будет вести новые переговоры с МВФ https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%BC%D0%B2%D1%84%20%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4 https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%BC%D0%B2%D1%84%20%D0%BC%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B4 2019-07-29T13:45:00+03:00 Экономика Консультации с Фондом начнутся не раньше осени

Украина готовится к новым переговорам с Международным валютным фондом (МВФ), однако встречи начнутся не раньше сентября. В них примут участие чиновники из нового Кабинета министров и члены команды президента Владимира Зеленского, сообщил представитель главы государства в правительстве Андрей Герус в интервью "РБК-Украина".

"Не раньше середины сентября [состоятся очередные переговоры с МВФ]. В группу переговорщиков войдет руководство нового правительства и представители Офиса президента", – заявил Герус.

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Напомним, ранее в Офисе президента Украины Владимира Зеленского уже отмечали, что на переговорах с МВФ речь пойдет, скорее всего, и о завершении текущей программы stand-by, и об условиях следующей программы поддержки.

Как известно, в конце 2018 года МВФ утвердил для Украины 14-месячную программу stand-by в размере 3,9 млрд долларов. Первый транш по этой программе – 1,4 млрд долларов - Киев получил тогда же, в декабре-2018. Действие программы приостановлено до тех пор, пока не сформируется новое правительство. Последняя на данный момент миссия МВФ работала в Киеве с 21 по 29 мая.

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