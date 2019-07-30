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У Зеленского заговорили об открытии рынка земли: названы сроки https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_630x354/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%B0%D0%BF%D0%BA%20%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F https://cdn.segodnya.ua/resizer/cache/resolve/image_150x100/%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F%20%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B5%20%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80%20%D0%B0%D0%BF%D0%BA%20%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BB%D1%8F 2019-07-30T19:27:00+03:00 Экономика Ситуацию с земельной реформой прокомментировал Алексей Гончарук

Земельная реформа, которая началась в Украине еще в 1991 году и продолжается до сих пор, будет одобрена до конца 2019 года. Об этом заявил заместитель руководителя Офиса президента Алексей Гончарук в интервью Bloomberg.

"В команде есть понимание, что если этого не сделать в этом году, то [потом] будет достаточно сложно [реализовать]", – подчеркнул он.

По его словам, сейчас ведутся консультации со Всемирным банком, чтобы решить, какую модель открытия рынка сельскохозяйственной земли принять.

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Гончарук добавил, что самая либеральная модель может ускорить рост валового внутреннего продукта более чем на 3% в год, а самая консервативная – на 0,5%.

"Мы ищем наименее болезненную и наиболее эффективную модель", – подчеркнул он.

Новости "Сегодня" сообщали, что мораторий на продажу земель с/х назначения был введен в 2001 году, а с 2002-го запрет начал действовать как временная мера – для создания инфраструктуры рынка земли. С тех пор его ежегодно продлевают. Последний раз закон о продлении моратория подписал пятый президент Украины Петр Порошенко в феврале-2019 (он действует до февраля 2020 года).

Если в Верховной Раде и решат снять мораторий, ситуацию это не изменит, так как парламент должен рассмотреть и принять закон "Об обороте земель", который бы урегулировал все аспекты продажи участков. Сейчас такой закон находится только на стадии разработки и обсуждения.

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