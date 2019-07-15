У Зеленского захотели пересмотреть мораторий на экспорт леса-кругляка

С апреля 2015 власть приняла решение ввести мораторий на вывоз леса-кругляка

Директор черниговского деревообрабатывающего предприятия Виктор Баско демонстрирует продукцию. Также рассказывает, куда этот товар продает.

"Сейчас готовим полетную заготовку на Германию. Раньше немцы сами делали, брали кругляк. Сегодня мы делаем на Германию", – говорит он.

Украинская продукция, а это брус, паллета, двери, рамы, жалюзи, деревянные дома расходятся по всей Европе и Азии. Заказы шлют и украинские производители.

Однако, дела на этом и подобных предприятиях шли хорошо не всегда.

Дело в том, что до 2015 года из Украины массово вывозили лес-кругляк. Он шел на экспорт зарубежным деревообрабатывающим предприятиям. Своим почти ничего не оставалось, потому что разбирали иностранцы.

"Раньше мы могли заявляться на тысячу – две тысячи кубов, а возьмем 200 – 300 кубов на аукционе", – рассказывает Баско.

Кроме этого в Украине возникла большая экологическая проблема – отечественные леса исчезали на глазах.

С апреля 2015 власть принимает решение ввести мораторий на вывоз леса-кругляка. Инициатором такого шага стала "Радикальная партия" Ляшко.

За четыре года мораторий дал результаты. Это замечают и на черниговском деревообрабатывающем предприятии.

"Благодаря мораторию на вывоз леса-кругляка, у нас появилась возможность брать кругляк неограниченно", – говорит Баско.

Поэтому ранее многие отечественные производители мебели вынуждены были покупать брус, доски и фанеру за рубежом. Часто – изготовленные из украинского сырья. Сейчас все это производится у нас.

"Мы никогда не поставляли своим мебельщикам, а сейчас у нас очередь стоит. Посушить, попилить, готовую продукцию отдать", – делится Баско.

По данным Госкомстата, только за первые два года действия моратория количество занятых в деревообработке выросла на двадцать процентов. Этому предприятию удалось расшириться еще больше.

"Процентов тридцать у нас прибавилось рабочих мест в связи с тем, что у нас появляется новое оборудование, появляются новые рабочие места", – говорит Олег Мороз, исполняющий обязанности начальника производства.

Молодой парень Антон – один из тех, кто нашел работу в результате роста производства.

"Хороший коллектив, всегда есть работа, стабильная зарплата", – делится он.

Однако, есть и несколько "но". Первое – мораторием на вывоз леса-кругляка очень недовольны в Европейском союзе. Между Украиной и ЕС начался первый торговый спор в рамках ассоциации о свободной торговле.

"Конечно, Европейский союз хочет решить свои задачи, им нужен наш лес для того, чтобы производить продукцию, чтобы работала экономика европейская и потом они же этот лес в обработанном варианте, в виде мебели и всего остального привозят сюда и продают", – говорит Алексей Голобуцкий, эксперт.

Как же действовать? Согласиться на условия Брюсселя и получить лысые Карпаты и закупать древесину, а не обрабатывать ее у себя? Или защитить собственный интерес и вступить в торговый конфликт с Европейским союзом?

"Здесь главное сейчас не пойти на роль пассивного исполнителя. Скажут в Брюсселе, снимайте мораторий, вывозим лес-кругляк. Я думаю, что здесь нужно отстаивать наши интересы", – считает Владимир Фесенко, эксперт.

Но и компромисс и с Брюсселем нужно найти.

"Надо садиться за стол переговоров и обсуждать. Потому что есть крайности, или полный мораторий, вообще ничего не ввозим – и тогда есть риск контрабанды. Безусловно. С контрабандой нужно бороться. Определенные квоты могут быть. Опять же, как партнерский жест. С другой стороны – нельзя полностью автоматически и абсолютно снимать этот мораторий", - считает эксперт.

Алексей Голобуцкий считает, что компромисса быть не может.

"Просто это будет несерьезно выглядеть, мы объявляем мораторий, а затем в процессе начинаем договариваться о снятии этого моратория. Мы сейчас не готовы конкурировать с Европой. Десять лет это – нормальный период, когда мы можем подойти уже более менее ... У нас будут развиты уже соответствующие отрасли нормально. И будет понимание – чего мы хотим вообще в этой сфере", – говорит эксперт.

Но за время действия моратория расцвело второе "но". Это дикая по масштабам контрабанда. Если ранее в тот же Евросоюз вывозили лес-кругляк более или менее официально, то сейчас его продолжают экспортировать, но уже как дрова. По результатам недавнего исследования британских экологов, нелегальными или нарушающими ограничения украинского законодательства, являются почти 60% вырубок в Украине.

Проблемой контрабанды леса занялись в Офисе президента. Предлагают полное чипирование всей древесины.

" И здесь логика очень простая. После того, как ты срубил любую древесину, ты ее чипируешь. Фактически, у тебя должно быть устройство, если ты специализируешься на этом, которое тебе позволяет идентифицировать древесину, каким-то индивидуальным номером", – говорит Алексей Гончарук, заместитель руководителя Офиса президента.

Номер будет попадать в централизованную систему учета, которую планируют создать. А далее – облава.

"Очень простой принцип, очень простая система. На дороге ловишь лесовоз, там у древесины нет индивидуальных маркеров, чипов. Все, изымается. Без всяких разговоров", – говорит Гончарук.

Ранее семь вагонов особо ценной древесины задержали и арестовали следователи Генпрокуратуры. По документам она проходила как обычные дрова, ее должны были вывезти за границу. Правоохранители открыли уголовное производство. Какой ущерб нанесен государству – установят после экспертизы.

Напомним, 6 сентября 2018 года Рада криминализовала контрабанду леса-кругляка. Закон устанавливает жесткую криминализацию контрабанды леса-кругляка и ограничивает внутреннее потребление необработанного лесоматериала 25 млн кубометров в год. Документ также содержит пункт о запрете экспорта топливной древесины.

Также мы недавно писали, как работает электронный учет древесины в Украине. Оказывается, что почти треть государственных лесхозов (27%), остается неподключенной к электронному учету древесины (ЭУД) – в частности, речь идет о лесхозах в подчинении Министерства образования, Министерства обороны, а также коммунальных лесов и лесов облавтодоров.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " У Зеленского захотели пересмотреть мораторий на экспорт леса-кругляка". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"