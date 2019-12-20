У Зеленского заявили, что "Газпром" выплатит Украине 3 млрд долларов долга деньгами

Детали соглашения будут известны на брифинге в Офисе президента 21 декабря

Фото: gazprom.ru

Российская сторона согласилась выплатить Украине 3 миллиарда долларов долга по решению Стокгольмского арбитража. Об этом сообщил помощник президента Украины Андрей Ермак по результатам газовых переговоров, передает hromadske.

По его словам, предварительного соглашения удалось достичь на переговорах о транзите газа, которые состоялись в Минске, где также присутствовал Ермак.

"Мы получим транзитный контракт на выгодных для Украины условиях. Благодаря этим договоренностям Украина получит 3 миллиарда долларов в связи с решением Стокгольмского арбитража", – подтвердил Ермак.

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Он также уточнил, что российский "Газпром" будет выплачивать долг деньгами, а не газом, как обсуждалось ранее.

Напомним, вице-президент Еврокомиссии Марош Шефчович, который принял участие в переговорах по газу, заявил, что Еврокомиссия подписала ранее согласованный между Украиной и Россией протокол по транзиту газа. Шефчович уточнил, что соглашение позволит получить выгоду для каждой из сторон.

Также стало известно, что в субботу, 21 декабря, в Офисе президента Украины состоится совместный брифинг министра энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексея Оржеля и исполнительного директора НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко, где будут озвучены подробности ранее достигнутых договоренностей по транзиту российского газа через территорию Украины для европейских потребителей и урегулирования взаимных претензий.

Все подробности в спецтеме Газовые переговоры

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