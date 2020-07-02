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Убытки 2 млрд грн ежемесячно: СБУ разоблачила преступную схему

2 июля, 23:43

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Преступная схема действовала в 2019 и 2020 годах

Служба безопасности Украины совместно с другими силовыми структурами осуществила спецоперацию по разоблачению и блокировке в Государственной налоговой службе Украины противоправного механизма формирования сумм налоговых кредитов по НДС для субъектов хозяйствования.

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Об этом сообщает сайт СБУ.

По версии следствия, эта схема была в 2019-2020 годах и наносила ущерб государству на сумму более 2 миллиардов гривен ежемесячно. В схеме были задействованы должностные лица Государственной фискальной службы (после реорганизации – ГНС), ее региональные подразделения и консервационные группы. В общем – почти 400 субъектов хозяйственной деятельности.

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Незаконное формирование сумм налоговых кредитов по НДС происходило, в том числе, из-за незаконного вмешательства в работу информационно-телекоммуникационных систем. Такое вмешательство исказило процессы обработки информации. В результате – госбюджету нанесен ущерб в особо крупных размерах.

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В результате более 120 обысков изъяты документы, компьютерная техника, флешки и печатки около 60 предприятий, которые были задействованы в схеме, а также 1,5 млн гривен наличными. На банковские счета этих предприятий наложены аресты на сумму более 100 млн гривен. Кроме того, заблокированы средства на счетах плательщиков в системе электронного администрирования НДС на общую сумму 587 млн гривен.

Сейчас в уголовном производстве объявлено ​​подозрение лицу, осуществившему незаконное вмешательство в работу информационно-технических систем ГНС в соответствии с ч. 2 ст. 361 Уголовного кодекса Украины. В отношении основателя трех предприятий, которые были задействованы в схеме, – по ч. 2 ст. 205-1 УК Украины. Сумма ущерба, нанесенного государству с использованием этих предприятий, составляет 100 млн гривен.

Во время спецоперации СБУ наработала несколько решений, чтобы предотвратить образование таких схем в дальнейшем. Благодаря внедрению новых подходов уже удалось предотвратить нанесение ущерба государству на сумму 200 млн. гривен. Также только в мае и июне в государственный бюджет дополнительно поступило 6,4 млрд гривен налоговых платежей.

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Поэтому на будущее СБУ предложила ГНС совместно с Министерством цифровой трансформации ввести комплексную защиту электронных продуктов, чтобы максимально ликвидировать человеческий фактор и изменить программные алгоритмы.

Напомним, ранее сообщалось, что в Украине появились новые схемы мошенничества.

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налоги СБУ убытки НДС схема

Источник: Сегодня

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