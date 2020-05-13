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Убытки УЗ и других транспортных госпредприятий от коррупции превысили 1 млрд грн – НАБУ

13 мая, 17:14

В НАБУ находится 21 уголовное производство по коррупционным правонарушениям в АО "Укрзалізниця"

Национальное антикоррупционное бюро расследует более 20 уголовных производств по коррупции в сфере деятельности "Укрзалізниці" и других государственных транспортных предприятий, сумма нанесенного ущерба по которым составляет 1,1 млрд грн. Об этом говорится в ответе НАБУ на запрос интернет-издания OBOZREVATEL.

В частности, в ответе НАБУ сообщается, что на сегодня в ведомстве находится 21 уголовное производство в отношении коррупционных уголовных правонарушений в сфере деятельности АО "Укрзалізниця". Предварительная сумма ущерба в этих и других производствах относительно деятельности транспортных госпредприятий составляет ориентировочно 1,1 млрд грн.

"Основные правонарушения, которые расследуют детективы Национального бюро в сфере деятельности АО "Укрзалізниця", связаны со злоупотреблениями при проведении публичных закупок, обслуживании долговых обязательств, осуществлении страховой деятельности, предоставлении льгот на тарифы по грузовым перевозкам", − отмечается в ответе НАБУ.

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Напомним, ранее Госаудитслужба сообщила, что по результатам ревизии финансово-хозяйственной деятельности АО "Укрзалізниця" и его 24-х филиалов за период с 01.01.2018 по 30.09.2019 года выявлено нарушений на сумму 11,8 млрд грн, что негативно повлияло на финансово-хозяйственную деятельность госпредприятия.

В то же время народный депутат Украины, член комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Александр Скичко заявил, что если министр инфраструктуры не преодолеет системную коррупцию в "Укрзалізниці", депутаты будут инициировать вопрос о его замене.

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Укрзализныця коррупция железная дорога НАБУ

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