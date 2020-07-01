Удобный сервис для бизнеса без бюрократии: Нацсовет представил концепцию реформы таможни

В ходе заседания Национального совета реформ была представлена концепция реформирования таможни. Таможня должна отойти от бюрократических процедур и стать удобным сервисом для бизнеса.

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Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента.

"Главной концепцией открытого таможенного пространства является то, что мы отходим от классического штампа и превращаем это в платный сервис", – отметил глава Исполнительного комитета реформ Михаил Саакашвили.

Отмечается, что создание сети "открытых таможенных пространств" будет способствовать повышению зарплат таможенников, модернизации инфраструктуры таможен, произойдет автоматизация и диджитализация таможенной системы.

Реформа также предусматривает усиление ответственности за контрабанду. Кроме того, предлагается унифицировать таможенные ставки (сейчас Украина является одним из антирекордсменов в мире по количеству ставок пошлины – Ред.).

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"Если мы говорим о таможенной реформе, у нас должен быть менеджер – это руководитель таможни, который сможет внедрить реформу в жизнь", – отметил Зеленский, подчеркнув, что человек, который отвечает за реализацию реформы, должен также отвечать за сроки ее внедрения.

Напомним, президент Владимир Зеленский 7 мая назначил бывшего главу Одесской ОГА Михаила Саакашвили председателем Исполнительного комитета реформ.

Владимир Зеленский заявил, что хочет, чтобы Саакашвили занимался реформой украинской таможни, так как в период своего президентва в Грузии он смог преодолеть коррупцию и создать современную таможню.Также, по словам президента, у Саакашвили достаточно крепкие инвестиционные связи со многими странами. Кроме того, Зеленского интересует помощь Саакашвили в проведении пенсионной реформы в Украине.

В свою очередь, Саакашвили озвучил главную проблему с коррупцией на таможне – это различные смежные службы, от которых необходимо избавиться.

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