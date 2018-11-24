Уголь из Африки прибыл в Одессу для украинских ТЭС

Антрацитовый уголь закупается за рубежом для ряда теплоэлектростанций, которые еще не перешли на отечественное топливо

Уголь для отопительного сезона прибыло в Одесский порт – почти 80 тысяч тонн поедут в город Зеленодольск. Это топливо компания ДТЭК закупила для Криворожской ТЭС – одной из трех, работающих на антрацитовом угле.

Из-за блокады Донбасса такой уголь в Украине – в дефиците, поэтому ДТЭК вынуждена покупать его в Роттердаме и привозить из Африки.

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"Уголь, который компания ДТЭК приобрела для Криворожской ТЭС в Роттердаме, обеспечит стабильную работу станции в течении всего зимнего периода – соответственно, стабильно обеспечивать электроэнергию и предоставлять тепло для людей", – отметил директор Криворожской ТЭС Сергей Шовгеля.

Напомним, недавно ДТЭК Энерго перевел третий по счету энергоблок Приднепровской ТЭС на газовый уголь. Это третий по счету блок станции, который начал работать на украинском топливе.

ДТЭК с апреля 2017 года реализует поэтапный план перевода энергоблоков антрацитовых ТЭС компании на украинский уголь для минимизации импорта. Это была оперативная реакция компании на остановку поставок антрацита из временно неконтролируемых районов Донецкой и Луганской области в марте 2017 года вследствие блокады.