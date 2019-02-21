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Угроза газовой войны и "дьявол в деталях": Климкин отреагировал на решение ЕС по "Северному потоку – 2"

Сегодня, 16:55

Украина готова распространить европейские нормы на свою ГТС

Павел Климкин
Павел Климкин. Фото: AFP
Угроза газовой войны и "дьявол в деталях": Климкин отреагировал на решение ЕС по "Северному потоку – 2" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/ef2/4ea/5c4ef24ea1965.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/ef2/4ea/5c4ef24ea1965.jpg Экономика Украина готова распространить европейские нормы на свою ГТС

Комитет постоянных представителей государств Европейского Союза (Coreper) одобрил поправки к Газовой директиве, которые не позволят "Газпрому" стать монополистом на европейском рынке. Тем не менее, сообщается, что Франция согласилась дать старт "Северному потоку – 2" при условии, что на газопровод будет распространено европейское право.

Однако последствия утверждения такого варианта Газовой директивы пока не определены, заявил глава МИД Украины Павел Климкин в интервью "Цензор.net". При этом Климкин уверен, что после запуска "Северного потока – 2" РФ начнет новую газовую войну.

"Это (поправки к Газовой директиве. – Ред.) пока договоренность. Я хочу услышать от наших партнеров, как они видят ее реализацию. Поскольку, как говорят, дьявол прячется в деталях", - сказал Климкин.

Он также подчеркнул, что Украина готова распространить все европейские правила на свою ГТС, так как это поможет защититься от энергетической агрессии РФ.

"Это означает, что проблемные вопросы решать Европейский суд. А "Северный поток – 2" в настоящее время является серой транзитной зоной, поскольку там "Газпром" может делать все, что ему заблагорассудится. Потому как только проект состоится, РФ точно организует новую газовую войну. Причем даже сценарии достаточно понятными. Они полностью перекроют любой транзит через нашу газотранспортную систему. Поэтому на самом деле распространение европейских правил на "Северный поток – 2 " – это важнейший элемент. Это нам поможет в будущем, но от российских манипуляций, конечно, на 100% все равно не спасет", – считает Климкин.

Напомним, ранее в споре по "Северному потоку – 2" Париж и Берлин подготовили компромиссный вариант поправок к Газовой директиве ЕС, которые позволят их утвердить, однако оставят Берлину широкие возможности для реализации проекта "Северный поток – 2". В ЕС стремятся принять согласованный набор энергетических правил ЕС, которые будут применяться к морским трубопроводам, как это происходит в случае с наземными. Суть предложения Германии и Франции заключается в том, что страна, на территории которой находится пункт получения газа из морского газопровода, получит право выбора формулы применения к этому проекту правил Газовой директивы ЕС и возможных исключений из нее. В случае "Северного потока – 2" этой страной является Германия.

Поправки к Газовой директиве Евросоюза будут окончательно утверждены в течение ближайших месяцев. При этом Канцлер Германии Ангела Меркель не считает, что строительство газопровода "Северный поток – 2" сделает Германию или Европу слишком зависимой от России.

Сайт "Сегодня" уже разобрался, что нужно знать о новых поправках к Газовой директиве.

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Тег газ, мид, Климкин, транзит газа, Nord Stream 2, Северный поток 2, газовая директива

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