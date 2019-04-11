Угроза транзиту газа через Украину: в Европе не верят, что "Северный поток – 2" заработает вовремя

Представитель Еврокомиссии оценил перспективы российского газопровода

Укладка "Северного потока - 2". Фото: REUTERS/Axel Schmidt.

Россия вернется к переговорам о транзите газа через Украину с 2020 года, ведь газопровод "Северный поток – 2" не заработает еще несколько лет. Об этом заявил директор по вопросам внутреннего энергетического рынка главного директората "Энергетика" Еврокомиссии Клаус-Дитер Боршардт.

Отвечая на вопрос о возможности того, что российская сторона не вернется к переговорам в трехстороннем формате с участием Украины и Еврокомиссии, он сказал: "Нет, я так не думаю, потому что они вернутся. Наш аргумент заключается в том, что "Северный поток – 2" не заработает вовремя".

Он напомним, что у "Газпрома" есть долгосрочные контракты с европейскими потребителями, которые они должны выполнить.

"Мы знаем, что в этих контрактах есть гарантированный минимум объемов газа для покупателей. Для их поставок необходимо, чтобы "Северный поток – 2" заработал на полную мощность. Если они хотят выполнять контракт, и я думаю, что они будут, то нет другого пути, чем через Украину", - отметил Боршардт.

При этом представитель ЕК считает, что российской стороне понадобится еще 2-3 года для того, чтобы "Северный поток – 2" начал работать.

"Это приведет российскую сторону за стол переговоров. И мы должны будем достичь соглашения, которое будет учитывать, прежде всего, интерес Украины, так же как и российский интерес. Если вы хотите заключить соглашение, все, а не только одна сторона, должны уйти домой с чем-то хорошим в ней. Я оптимистично настроен относительно того, что мы заставим русских танцевать танго", - добавил он.

Напомним, 4 апреля Европарламент принял обновленную Газовую директиву, которая позволит расширить возможности по контролю морских газопроводов, в частности "Северного потока — 2". Финальное решение по вопросу примет Совет ЕС. Все технические процедуры ЕС намерен выполнить до конца 2019 года.

Как позитивное голосование повлияет на российский "Газпром", "Сегодня" узнали у экспертов. По мнению экономиста Александра Охрименко, Газовая директива ставит под контроль Европы сам "Газпром", поскольку по сути она направлена на уничтожение его статуса как монополиста. Подробнее читайте в материале: "Cделает ли Газовая директива "Газпром" более сговорчивым: эксперты оценили решение ЕС".

"Северный поток – 2" должен пройти по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе, его протяженность составит более 1,2 тыс. км. Предполагается, что пропускная способность газопровода составит 55 млрд кубометров газа в год. Стоимость проекта оценивается почти в 10 млрд евро. Партнеры по проекту: "Газпром", Engie, OMV, Shell и две немецкие компании – BASF и Uniper.

Национальное энергетическое агентство Дании 27 марта приняло промежуточное решение по "Северному потоку – 2". В "Нафтогазе Украины" заявили, что таким образом Дания выступила против строительства газопровода в своих территориальных водах. Но оператор строительства "Северного потока – 2" Nord Stream 2 AG опроверг эту информацию. В компании подчеркнули: энергетическое агентство запросило дополнительную экологическую экспертизу проекта, а не запретило его. Позже пресс-служба агентства уточнила, что "не может подтвердить, что ведомство сказало "нет" проекту Nord Stream 2".

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