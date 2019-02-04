Из-за Brexit миллиону человек грозит крайняя нищета – прогноз

Аналитики выяснили, что сильнее всего в этом плане пострадает не Великобритания

Фото: AFP

Из-за Brexit миллиону человек грозит крайняя нищета – прогноз //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c3/f5f/464/5c3f5f4644d6b.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c3/f5f/464/5c3f5f4644d6b.jpg 2019-02-04T15:15:00+02:00 Экономика Аналитики выяснили, что сильнее всего в этом плане пострадает не Великобритания

Выход Великобритании из Европейского Союза (Brexit) может привести к катастрофическим последствиям не только в ЕС, но и за его пределами, в результате чего миллионы людей в наименее развитых странах мира окажутся в крайней нищете.

Это следует из результатов исследования, проведенного Немецким институтом развития, пишет британская газета The Guardian в понедельник, 4 февраля.

"Brexit может увеличить население, живущее в условиях крайней бедности в странах ЕВА (Everything but Arms – "Все, кроме оружия" – режим торговли, предоставляющий полностью беспошлинный и неквотируемый доступ ко всем товарам, за исключением оружия и боеприпасов, наименее развитым странам по классификации ООН. – Ред.) почти на 1,7 миллиона человек", – пишут авторы исследования.

Они отмечают, что сейчас в соответствии с ЕВА 49 наименее развитых стран могут беспошлинно экспортировать в ЕС.

"Из-за предстоящего Brexit эти уязвимые государства больше не будут иметь доступ к рынку Великобритании через EBA", – пишет издание.

Аналитики выяснили, что в первую очередь Brexit может ударить по Камбодже, стране в Юго-Восточной Азии, так как она имеет наибольшую зависимость от рынка Великобритании (7,7% экспорта идет в Великобританию).

Напомним, депутаты Палаты общин 15 января отвергли проект соглашения с Евросоюзом об условиях Brexit. Во время исторического голосования 432 парламентария высказались против соглашения, одобренного Лондоном и Брюсселем в ноябре прошлого года.

Позже премьер-министр Великобритании Тереза Мэй сообщила депутатам из правящей Консервативной партии, что повторное голосование по соглашению об условиях Brexit состоится в парламенте 13 февраля.

Ранее сообщалось, что Brexit может больно ударить по Греции, лишив миллиардов евро.

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