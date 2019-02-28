Угрозы "Северного потока – 2": Климкин спрогнозировал новую газовую войну

По мнению главы МИД, Москва не будет придерживаться никаких правил

Фото: mfa.gov.ua.

Угрозы "Северного потока – 2": Климкин спрогнозировал новую газовую войну //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/7ec/0fa/5c77ec0fa3d3b.png //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/7ec/0fa/5c77ec0fa3d3b.png 2019-02-28T16:24:00+02:00 Экономика По мнению главы МИД, Москва не будет придерживаться никаких правил

Завершение строительства российского газопровода "Северный поток – 2" может привести к "новой газовой войне", так как Россия не будет придерживаться никаких правил. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

Он считает, что Россия будет использовать любые средства давления, например, внезапное падение давления в трубе.

"Такие провокации будут, как только "Северный поток" будет построен… Посмотрите, Россия нарушила все, что возможно", – заявил Климкин.

Глава украинского МИД предупредил о большой угрозе для европейской энергобезопасности. По его мнению, Киев должен делать ставку на сотрудничество с Варшавой в преодолении энергетического кризиса, обусловленного политикой Москвы.

"Строим интерконнекторы, говорим о поставках газа, говорим о поставках сжиженного газа, говорим о сочетании энергетических систем. У нас, кстати, очень много классных проектов. Должны довести их до конца. Украина и Польша – особенные стратегические партнеры во всем", – подчеркнул глава внешнеполитического ведомства.

Климкин добавил, что от партнерства с Польшей зависит то, как Европа будет выглядеть в последующие годы.

Напомним, "Северный поток – 2" должен пройти по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе. Предполагается, что пропускная способность газопровода составит 55 млрд кубометров газа в год. Стоимость проекта оценивается почти в 10 млрд евро. Партнеры по проекту: "Газпром", Engie, OMV, Shell и две немецкие компании – BASF и Uniper.

12 февраля народные депутаты Украины написали открытое письмо в Европарламент, Еврокомиссию и Евросовет с предостережением о попытке подрыва энергетической безопасности Европы из-за строительства "Северного потока – 2".

20 февраля Евросоюз утвердил изменения к газовой директиве, затрагивающие "Северный поток – 2". Речь идет о компромиссном варианте поправок, предусматривающих ужесточение требований к трубопроводу российского газового монополиста "Газпрома", с помощью которого тот собирается поставлять газ в Европу в обход Украины. Подробнее читайте в статье "Сегодня": Как Европа наказала "Газпром": что нужно знать о новых поправках к Газовой директиве.

В середине февраля федеральный канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что несмотря на проблемы, которые создает Россия для всего мира, ее изоляция не является допустимой, а строительство "Северного потока – 2" очень важно для Германии:

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