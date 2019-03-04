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Угрозы "Северного потока – 2": появились детали газовой директивы ЕС

Сегодня, 16:20

В Еврокомиссии заявили, что она будет применяться к российскому газопроводу

Фото: AFP
Угрозы "Северного потока – 2": появились детали газовой директивы ЕС //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/08b/de3/5c408bde37fba.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/08b/de3/5c408bde37fba.jpg Экономика В Еврокомиссии заявили, что она будет применяться к российскому газопроводу

Доработанная газовая директива Европейского Союза (ЕС) должна вступить в силу до запуска российского газопровода "Северный поток – 2". Об этом сегодня заявил генеральный директор гендиректората Еврокомиссии (ЕК) по энергетике Доминик Ристори.

По его словам, директива будет применяться к этому проекту.

"Мы говорили со странами ЕС, и мы также обсуждали о возможности ввести ее в действие как можно быстрее — на следующий день после публикации (в официальном журнале ЕС. — Ред.), и мы также договорились о немедленном начале ее использования на национальном уровне [странами ЕС]", – сказал он после заседания Совета ЕС по энергетике.

Доработанная газовая директива, которую в феврале одобрил Комитет постоянных представителей государств Европейского Союза, распространяет энергонормы ЕС на все газопроводы из третьих стран в государства Евросоюза, включая морские. В ней говорится, что оператором "Северного потока — 2" должна выступать независимая от "Газпрома" компания, а 50% мощности газопровода должно быть зарезервировано под прокачку газа от независимых поставщиков, что может на неопределенное время оставить трубу наполовину пустой.

При этом в итоговом тексте сказано, что решение о предоставлении "Северному потоку – 2" исключений из этих норм будет принимать не Брюссель, а страна ЕС, где газопровод входит на европейскую территорию, то есть сама Германия после консультаций с ЕК.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что последствия утверждения такого варианта газовой директивы пока не определены. Он также подчеркнул, что Украина готова распространить все европейские правила на свою газотранспортную систему, так как это поможет защититься от энергетической агрессии РФ.

Федеральный канцлер Германии Ангела Меркель сообщила, что, несмотря на проблемы, которые создает Россия для всего мира, ее изоляция не является допустимой. И строительство "Северного потока – 2" очень важно для Германии, добавила она:

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Тег ЕС, Еврокомиссия, Евросоюз, Северный поток 2, газовая директива

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Источник:

ТАСС

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