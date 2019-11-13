Указ Зеленского о реформах: что изменят до конца года

В 2019 году основное внимание направлено на энергетику и электронные услуги

/ Фото: president.gov.ua

8 ноября президент Украины Владимир Зеленский подписал указ "О неотложных мерах по проведению реформ и укреплению государства", в котором в виде поручений органам власти перечислены основные направления реформ и связанные с ними законодательные изменения. При этом в задачах, которые президент требует выполнить до конца 2019 года, самый объемный раздел касается экономической, финансовой и энергетической сфер.

Согласно поручениям президента, в текущем году должен завершиться анбандлинг (разделение) "Нафтогаза Украины" и начаться масштабная приватизация госпредприятий, включая пять крупных. Также должны быть решены все вопросы по открытию рынка земли и запущено мобильное приложение, заменяющее кассовый аппарат для физлиц-предпринимателей (ФЛП). В то же время до Нового года должен быть введен двухлетний мораторий на проверки ФЛП в части использования кассовых аппаратов (в т. ч. "виртуальных").

Кроме того, в 2019 году должна произойти реструктуризация "Укрзализныци" и появиться новый госорган, отвечающий за экологический контроль. Также должен появиться законопроект о новом госоргане, который будет заниматься вопросами транспорта.

Кроме того, в Верховную Раду должны быть поданы проекты нового Трудового кодекса, проекты законов о создании конкурентного рынка железнодорожных перевозок и о развитии речного транспорта, об управлении отходами и загрязняющими веществами, о регулировании рынка добычи янтаря, либерализации правил для производителей спирта, о погашении задолженности на оптовом рынке электроэнергии.

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В те же сроки должна быть создана интернет-платформа, где можно будет в онлайн-режиме пройти профориентацию, а также подобрать программу повышения квалификации или переобучения.

В рамках реформы таможни должна заработать в экспериментальном режиме электронная транспортная накладная. В сфере дорожного хозяйства – налажен габаритно-весовой контроль автотранспорта.

Подавляющее большинство админуслуг до конца 2019 года должны быть переведены в электронный вид, в том числе услуги по регистрации места проживания, выдаче паспорта и начисления пенсий. Стартует первый этап проекта "Е-Малятко": по одному заявлению можно будет зарегистрировать ребенка по месту проживания, записать его к врачу и даже внести в реестр налогоплательщиков, чтобы получать материальную помощь. Должна начаться и работа по созданию электронной платформы "Е-ветеран" для учета и администрирования их потребностей.

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В этом году также должны быть созданы все законодательные предпосылки для электронного назначения пенсий и оформления больничных. На веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда должен появиться "Пенсионный калькулятор" – услуга по автоматическому расчету прогнозного размера пенсии (в личном кабинете застрахованного лица).

До конца 2019 года Кабмину поручено внедрить современную методологию расчета прожиточного минимума с учетом европейских стандартов. Также должна быть увеличена помощь семьям с детьми: при рождении ребенка, при усыновлении или опеке, выплаты одиноким матерям, помощь детям с врожденными, орфанными, онкологическими и онкогематологическими заболеваниями, рядом других недугов.

Планируется разработать жилищную госпрограмму для участников АТО и ООС, а также внутренне перемещенных лиц, которая будет финансироваться по принципам государственно-частного партнерства и льготного кредитования.

Подробнее читайте на сайте "Сегодня" – Указ Зеленского о реформах: когда ждать новый Трудовой кодекс, а когда "пенсионный калькулятор"

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