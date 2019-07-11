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"Укпрочта" пригрозила отказаться от доставки пенсий на дом

11 июля, 11:49

Глава компании озвучил требование к правительству Украины

Фото: facebook.com/sergiy.tomilenko
Фото: facebook.com/sergiy.tomilenko.

Национальный почтовый оператор "Укрпочта", приватизацией которого заинтересовались китайцы, потребовал повысить тариф на доставку пенсий. Об этом сообщил гендиректор "Укрпочты" Игорь Смелянский. Он обнародовал открытое письмо к главе правительства Владимиру Гройсману.

В документе говорится, что в случае, если тариф не повысится, почтовый оператор откажется доставлять пенсии с 1 января 2020 года. 

"С 1 января 2020 года "Укрпочта" будет осуществлять доставку пенсий только при условии предоставления экономически обоснованного или рыночного тарифа со стороны правительства и Пенсионного фонда Украины. <...> Мы бы хотели избежать ультиматумов в конце года, поэтому озвучиваем проблему заблаговременно, чтобы Кабмин имел время на утверждение тарифа или все стороны успели подготовиться к открытому тендеру", – написал Смелянский на своей странице в Facebook.

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В письме также отмечается, что доставка пенсий и газет не входит в перечень обязательных почтовых услуг в рамках Всемирного почтового союза, и они могут предоставляться Национальным оператором почтовой связи на рыночных условиях.

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Напомним, в конце 2018 года "Укрпочта" намеревалась отказаться от доставки пенсий на дом, но Кабмин и тогдашний президент Украины Петр Порошенко вмешались в ситуации и поспособствовали заключению соглашения между Пенсионным фондом и "Укрпочтой". Тогда Кабмин предусмотрел в проекте госбюджета 500 млн грн для выптаы заработной платы почтальонов, которые осуществляют доставку пенсий для украинцев.

Также в 2018 году анонсировалось массовое закрытие отделений "Укрпочты" и увольнение почтальонов:

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Тег правительство, пенсии, Укрпочта, доставка, открытое письмо, Смелянский

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