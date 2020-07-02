Украина активно покупает газ: импорт вырос на 24%

Пока Украина снижает транзит газа, импорт голубого топлива в страну, наоборот, растет. Так, за первое полугодие 2020 года Украина закупила у стран Европейского Союза 7 млрд куб. м газа. Это на 24%, или 1,3 млрд кубометров больше, чем в первом полугодии 2019 года, сообщила госкомпания "Оператор ГТС Украины".

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Кроме того, объем импорт газа за первые шесть месяцев 2020 года на 40% превышает средний показатель 2016-2019 годов.

В июне 2020 года Украина импортировала 1,8 млрд куб. м газа. Это на 9% больше (154 млн куб. м) импортных объемов июня-2019. Также это на 36% (482 млн куб. м) больше, чем в мае 2020 года.

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Всего за первое полугодие-2020 импорт газа из Словакии составил 3,9 млрд куб. м (+16% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года), из Венгрии – 2,2 млрд куб. м (+39%), из Польши – 0,9 млрд куб. м (+34%). Эти объемы импорта включают виртуальный реверс, который впервые стал доступен с начала этого года: из Венгрии – 1,2 млрд куб. м и из Польши – 0,5 млрд куб. м.

В "Операторе ГТС" напомнили, что голубое топливо в Украину поступает исключительно из стран Европейского Союза, Украина не импортирует газ из Российской Федерации с ноября 2015 года.

Так, в настоящее время никаких договоренностей о прямых поставках газа из России в Украину нет, хотя, согласно транзитному контракту, юридическим лицам не запрещено бронировать мощности украинской ГТС для импорта газа из России в Украину. Подробнее о контракте узнавайте из видео:

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