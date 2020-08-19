Украина активно закупает импортный табак

В Украине по рынку сигарет ударил карантин, но по итогам первого полугодия 2020-го импорт табака и табачных изделий в страну все же заметно вырос. Так, в январе-июне этого года Украина импортировала табака и изделий из него на сумму 243 млн долл. Это на 18% больше, чем за соответствующий период 2019 года, сообщил замдиректора Национального научного центра "Институт аграрной экономики", член-корреспондент НААН Николай Пугачев.

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Он отметил, что наибольшую долю в географической структуре импорта табачных изделий занимает Италия с показателем в 24,9%. Также весомые по стоимости объемы закупок Украина осуществляет в Малави (12,3%), Германии (10,6%), Нидерландах (10,5%) и Бразилии (9,1%). Суммарно эти пять стран обеспечивают более 67% импорта продукции табачной группы.

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Основной товарной позицией стало табачное сырье, за более 21 тыс. тонн которого Украина заплатила 115 млн долл. Далее по объемам идет другой табак и его заменители промышленного производства. Их за шесть месяцев 2020 ввезено около 9 тыс. тонн на сумму 112 млн долл.

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"По прогнозным оценкам ученых Института аграрной экономики, по итогам 2020 года табак и табачные изделия традиционно станут одной из крупнейших в денежном выражении позиций в украинском аграрном импорте", - подытожил Пугачев.

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Напомним, ежегодно в Украине от болезней, вызванных курением, умирают 85 000 человек. Новости "Сегодня" также рассказывали, как ужесточают борьбу с курением в Украине:

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