Украина активно заполняет газом подземные хранилища

Сегодня, 09:39

Страна закупает голубое топливо у Польши, Словакии и Венгрии по реверсу

Фото: AFP
Фото: AFP

Объем газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины увеличился до 12,73 млрд куб. м. Об этом свидетельствуют оперативные данные оператора газотранспортной системы, компании "Укртрансгаз", за 29 июля.

Таким образом, украинские ПХГ заполнены на 41%.

За последние отчетные сутки в хранилища было закачано 52,38 млрд кубометров газа. Из ПХГ топливо не отбиралось. 

Ранее в Министерстве энергетики и угольной промышленности Украины сообщили, что к 1 ноября 2018 года в ПХГ Украины должно быть закачано 17 млрд куб. м газа

В прошлом отопительном сезоне правительство также требовало закачать в ПХГ минимум 17 млрд. куб. м газа. "Нафтогаз" тогда заверил, что хватит и 14 млрд куб. м. Отопительный сезон был пройден успешно.

Украина закупает голубое топливо у Польши, Словакии и Венгрии по реверсу. Прямые поставки из России не ведутся с 25 ноября 2015 года. Российский газ напрямую поступает в Украину только для транзита через украинскую газотранспортную систему в страны Европейского Союза.

"Укртрансгаз", 100% которого принадлежит НАК "Нафтогаз Украины", эксплуатирует систему магистральных газопроводов и 12 подземных хранилищ газа страны общей емкостью 31 млрд куб. м.
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"Сегодня"

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