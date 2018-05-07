Украина активно заполняет хранилища газа

Вчера, 09:47

Запасы голубого топлива в подземных хранилищах превысили 8 млрд кубометров

Украина активно заполняет хранилища газа
Автор фото: Сергей Николаев, "Сегодня"

Объем газа в подземных хранилищах (ПХГ) Украины увеличился до 8,206 млрд куб. м. Об этом свидетельствуют оперативные данные "Укртрансгаза" по состоянию на 5 мая.

За последние отчетные сутки в ПХГ Украины было закачано 49,54 млн куб. м газа. Так, на сегодня украинские ПХГ заполнены на 26%.

При этом в Украину за сутки поступило из Словакии 30,97 млн куб. м газа, из Венгрии – 29,6 куб. м, из Польши – 2,34 млн куб. м газа. Газ напрямую из России поступает в Украину только для транзита. Импорт не ведется с ноября 2015 года.

Напомним, в апреле Украина увеличила импорт газа в три раза. Закупки голубого топлива по-прежнему осуществляются по реверсу из Польши, Венгрии и Словакии. Впрочем, в целом за первые четыре месяца 2018 года импорт газа в Украину сократился в 2,2 раза, по сравнению с январем-апрелем 2017 года.

Кроме того, Украина уже прекратила тратить запасы газа - отбор топлива из хранилищ закончился, а импорт из стран Европы продолжается. Украина начала 2018 год с наибольшими за пять последних лет запасами газа в подземных хранилищах газа (ПХГ) – 14,7 млрд куб. м.  В "Укртрансгазе" отметили, что такие запасы газа позволили успешно пройти осенне-зимний период 2017/2018 годов, даже с учетом рекордных и длительных морозов в марте этого года. 
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Источник:

"Сегодня"

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