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Украина бьет рекорды по сотрудничеству с Европейским банком реконструкции и развития

16 января, 15:09

ЕБРР вложил в украинские проекты больше миллиарда евро за год

Встреча представителей ЕБРР и Кабмина Украины

Встреча представителей ЕБРР и Кабмина Украины / Фото: kmu.gov.ua

Украина заняла первое место по количеству подписанных в 2019 году проектов Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), который ранее обновил прогноз для украинской экономики. Об этом сообщил старший советник по внешним связям ЕБРР Антон Усов.

"В 2019 году объем новых инвестиций ЕБРР в Украину составил 1,1 млрд евро в рамках 51 проекта в государственном и частном секторах Украины. Среди стран операций ЕБРР Украина в минувшем году заняла второе место по объему инвестиций и первое – по количеству подписанных проектов", - написал Усов на своей странице в Facebook.

Кроме того, Украина стала лидером по количествам проектов с экологической составляющей.

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"680 млн евро от общего объема инвестиций в Украину в 2019 году отнесено к "зеленой" категории, что является самым высоким показателем среди всех стран ЕБРР", – отметил Усов.

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Фото: Григорий Салай

Напомним, также в декабре-2019 ЕБРР и Евросоюз запустили цифровую платформу поддержки украинских малых и средних предприятий Merezha в рамках инициативы EU4Business для расширения возможностей развития бизнеса. Эксперты ЕБРР ожидают, что Merezha будет привлекать до 30 тыс. посетителей ежемесячно. Во втором квартале 2020 года они планируют обеспечить доступ к платформе и другим участникам рынка: бизнес-ассоциациям, акселераторам, поставщикам грантов и другим.

В июне 2019 года президент Владимир Зеленский и тогдашний премьер Владимир Гройсман встретились с президентом ЕБРР Сумой Чакрабарти. Подробнее – в нашем сюжете:

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Источник: Сегодня

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