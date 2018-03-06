Украина будет добиваться зоны свободной торговли с США – Климкин

Он отметил чрезвычайный потенциал для торговых отношений Украины с США

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин отмечает, что Украина намерена добиваться введения зоны свободной торговли с США.

Об этом дипломат сказал в Киеве на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Финляндии Тимо Сойни.

Климкин спросили, рассматривает ли Украина возможность введения зеркальных мер, учитывая заявление президента США Дональда Трампа о введении пошлины на ввоз в США алюминия и стали.

Министр отметил, что в мире вопрос о таком намерении США активно обсуждается.

"Для нас это не сюрприз, поскольку мы понимаем, что администрация Соединенных Штатов изучала этот вопрос достаточно долгое время. Мы настроены на максимально конструктивный диалог с администрацией и ведем его в контексте украинского экспорта", – заявил он.

"Мы уверены в чрезвычайном потенциале для развития нашего торгово-экономического сотрудничества, и одно из предложений, которое звучит в этом смысле, это введение зоны свободной торговли с Соединенными Штатами, поскольку сейчас у нас она есть с Канадой. Возникает логичный вопрос: а почему не с Соединенными Штатами? " – отметил Климкин.

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"И это один из вопросов, который мы будем стараться очень подробно обсуждать в рамках нашей комиссии по стратегическому партнерству, причем и на уровне подгрупп, и на политическом уровне", – сказал глава МИД Украины.

Он отметил чрезвычайный потенциал для торговых отношений Украины с США, но прежде всего в сферах услуг, инвестиций и высоких технологий. "Будущее ЗСТ – это для меня реально путь вперед", – заявил Климкин.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп предложил установить ввозную пошлину на автомобили из Европы.

В частности, Трамп прокомментировал заявление о контрмерах ЕС в ответ на решение Белого дома ввести высокие тарифы на импорт стали и алюминия.