Українська
$ 27,46
32,43
  1. Новости экономики
  2. Новости экономики

Украина быстро копит газ на зиму: сколько в хранилищах

28 августа, 09:12

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Запасы голубого топлива в стране идут на рекорд

После того, как Украина заметно нарастила импорт газа, объем топлива, который хранится подземных хранилищах газа (ПХГ) превысил 25 млрд куб. м. Как свидетельствуют оперативные данные госкомпании "Оператор ГТС Украины", к 26 августа в ПХГ находилось 25,09 млрд кубометров топлива.

Реклама

Отметку в 22 млрд кубометров запасы газа преодолели 29 июля, 23 млрд кубометров – 8 августа, а 24 млрд кубометров преодолели 17 августа. В компании ожидают, что если закачка продолжится такими темпами, в сентябре объем газа в ПХГ достигнет 29 млрд куб. м.

Даже если же на конец конец сезона закачки запас газа в ПХГ не достигнет 29 млрд кубометров, а превысит 26,5 млрд, это все равно станет самымвысоким уровнем наполнения газохранилищ во времена независимой Украины.

В тренде
Тариф на газ для украинцев вырос сразу на 45%: новые расценки "Нафтогаза"

Напомним, закачку запасов газа на зиму в ПХГ страна начала 11 марта. При этом в Кабмине уже сообщили, что Украина полностью готова к отопительному сезону 2020-2021 гг.

Реклама

Как известно, голубое топливо поступает в Украину исключительно из ЕС – страна не импортирует газ из Российской Федерации с ноября 2015 года. Так, в настоящее время никаких договоренностей о прямых поставках газа из России в Украину нет, хотя, согласно транзитному контракту, юридическим лицам не запрещено бронировать мощности украинской ГТС для импорта газа из России в Украину. Подробнее о контракте узнавайте из видео:

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

газ топливо ГТС отопительный сезон Украина ПХГ запасы газа Оператор ГТС

Источник: Сегодня

Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Лещенко полностью поглотило теплое место в наблюдательном совете УЗ, – экс-менеджер
Лещенко полностью поглотило теплое место в наблюдательном совете УЗ, – экс-менеджер "Укрзализныци"Экономика
12 компаний изъявили желание продавать газ населению по импортному паритету
12 компаний изъявили желание продавать газ населению по импортному паритетуЭкономика
Рада хочет ликвидировать долги за коммуналку: поможет ли реструктуризация
Рада хочет ликвидировать долги за коммуналку: поможет ли реструктуризацияЭкономика
Украина через пару часов закроет границу: кому из иностранцев позволят въезд
Украина через пару часов закроет границу: кому из иностранцев позволят въездУкраина
Уроки карантина: дистанционная работа – это надолго, безопасность и стабильность – в приоритете
Уроки карантина: дистанционная работа – это надолго, безопасность и стабильность – в приоритетеЭкономика
Аренду жилья хотят изменить, а риелторов вывести из
Аренду жилья хотят изменить, а риелторов вывести из "тени"Экономика

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять