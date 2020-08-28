Украина быстро копит газ на зиму: сколько в хранилищах

После того, как Украина заметно нарастила импорт газа, объем топлива, который хранится подземных хранилищах газа (ПХГ) превысил 25 млрд куб. м. Как свидетельствуют оперативные данные госкомпании "Оператор ГТС Украины", к 26 августа в ПХГ находилось 25,09 млрд кубометров топлива.

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Отметку в 22 млрд кубометров запасы газа преодолели 29 июля, 23 млрд кубометров – 8 августа, а 24 млрд кубометров преодолели 17 августа. В компании ожидают, что если закачка продолжится такими темпами, в сентябре объем газа в ПХГ достигнет 29 млрд куб. м.

Даже если же на конец конец сезона закачки запас газа в ПХГ не достигнет 29 млрд кубометров, а превысит 26,5 млрд, это все равно станет самымвысоким уровнем наполнения газохранилищ во времена независимой Украины.

Напомним, закачку запасов газа на зиму в ПХГ страна начала 11 марта. При этом в Кабмине уже сообщили, что Украина полностью готова к отопительному сезону 2020-2021 гг.

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Как известно, голубое топливо поступает в Украину исключительно из ЕС – страна не импортирует газ из Российской Федерации с ноября 2015 года. Так, в настоящее время никаких договоренностей о прямых поставках газа из России в Украину нет, хотя, согласно транзитному контракту, юридическим лицам не запрещено бронировать мощности украинской ГТС для импорта газа из России в Украину. Подробнее о контракте узнавайте из видео:

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