Украина догонит Польшу по уровню экономики: бизнес-омбудсмен назвал сроки и условия

/ Фото: пресс-центр НБУ

Несмотря на то, что зарплаты в Украине значительно ниже, чем в соседних странах, при соблюдении ряд условий экономика нашей страны способна за 15 лет достичь уровня Польши. Об рассказал бизнес-омбудсмен Марчин Свенчицкий в интервью "РБК-Украина".

Бизнес-омбудсмен уточнил, что для ускорения экономического роста нужно добиваться независимости судов, искоренения коррупции и реализации Соглашения об ассоциации с Евросоюзом.

"В целом, если в стране политическая и экономическая обстановка будет стабилизирована, а экономика будет открыта для сотрудничества с другими странами, то понадобится буквально 15 лет, чтобы Украина достигла уровня Польши", - считает Свенчицкий.

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Он также отметил, что согласно некоторым расчетам, экономическая польза полного открытия аграрного рынка ЕС для Украины будет выше, чем вся финансовая помощь от Евросоюза.

Напомним, премьер-министр Алексей Гончарук заявлял о цели добиться роста ВВП на 40% за пять лет: на 5% – в 2020 году, по 7% в последующие четыре года. Схожие цели предусматривает программа деятельности правительства на пять лет, подробнее о которой узнавайте из видео сайта "Сегодня":

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