Украина договорилась еще с одной страной о поставках яиц

Компетентные органы согласовали ветеринарные сертификаты

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Украина согласовала ветеринарные сертификаты на экспорт яиц и яичных продуктов в Северную Македонию, которая до февраля 2019 года называлась Македония. Об этом информирует пресс-служба Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

"Компетентные органы Украины и Республики Северная Македония согласовали международные ветеринарные сертификаты", – сказано в сообщении.

Ранее новости "Сегодня" сообщали, что по итогам 2017 года Украина вошла в ТОП-10 и заняла десятое место в рейтинге крупнейших мировых производителей яиц.

В 2018 году страна получила одобрение на экспорт курятины, яиц и яичных продуктов в Сингапур, а также подписала ветеринарный сертификат на поставку яичных продуктов в Марокко.

В 2019 году Украина начала согласовывать условия ввоза столовых яиц и яиц для дальнейшей переработки в США.

По итогам января-мая этого года производство яиц в стране увеличилось на 6,7%, или на 439,8 млн штук, по сравнению с аналогичным периодом 2018-го и составило 7,03 млрд штук.

Как выбрать безопасные яйца, смотрите в сюжете новостей "Сегодня":

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