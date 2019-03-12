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Украина договорилась о поставках кукурузы в Индию – СМИ

Сегодня, 15:30

По мнению индийских экспертов, поставки украинской кукурузы могут достичь 2 млн тонн

Фото: Pixabay
Украина договорилась о поставках кукурузы в Индию – СМИ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/7b2/a47/5c87b2a474df0.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/7b2/a47/5c87b2a474df0.jpg Экономика По мнению индийских экспертов, поставки украинской кукурузы могут достичь 2 млн тонн

Индия, которая возглавила рейтинг стран-покупателей украинской аграрной продукции в 2018 году, заключила контракт на импорт около 100 тысяч тонн кукурузы из Украины. Об этом сообщает агентство Agriculture со ссылкой на участников рынка.

Поставки кукурузы в Индию могут составить по итогам 2019 года не менее 1,5 млн тонн, а, по мнению индийских экспертов, могут достичь 2 млн тонн.

Индия не рассматривает Бразилию и США в роли поставщиков, так как предпочитает обычную, а не генетически модифицированную кукурузу, сказано в сообщении.

По предварительным прогнозам, урожай кукурузы в Индии ожидается в объеме около 16 млн тонн, что на 21,5% меньше прошлогоднего "зимнего" (или второго) урожая, который составил 20,4 млн тонн. При этом животноводы, производители крахмала и птицеводы совместно потребляют не менее 75% выращиваемого в стране урожая.

Агентство также отмечает, что к марту 2019 года цены внутреннего рынка на кукурузу выросли на 70% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В ключевых регионах производства кукурузы в Индии средние оптовые цены поднялись до 290-292 долларов за тонну.

Напомним, несмотря на то, что по итогам 2018 года экспорт украинских зерновых сократился до 41,7 млн тонн, украинские аграрии заработали на нем рекордную сумму – 7,2 млрд долларов. Об этом заявил заместитель директора Национального научного центра "Институт аграрной экономики", член-корреспондент Национальной академии аграрных наук Николай Пугачев.

Ранее Министерство аграрной политики и продовольствия сообщило, что украинские аграрии с начала 2018–2019 маркетингового года по состоянию на 6 марта экспортировали 33,3 млн тонн зерновых, в частности 16,8 млн тонн кукурузы.

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Тег экспорт, Индия, кукуруза

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