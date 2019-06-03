Украина договорилась с Сербией об экспорте рыбы

Стороны согласовали необходимый ветеринарный сертификат

Фото: Pixabay

Украина согласовала международный ветеринарный сертификат на поставки рыбы и рыбных продуктов в Сербию.

Об этом 3 июня информирует пресс-служба Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

"Согласован ветеринарный сертификат на экспорт рыбы и рыбных продуктов из Украины в Сербию", – говорится в сообщении.

Напомним, по итогам 2018 года Украина экспортировала 10,6 тыс. тонн рыбы и продукции из водных биоресурсов на общую сумму 37,1 млн долларов. Стоимость экспорта увеличилась на 2,8 мл долларов, что на 8,1% превысило показатель 2017 года. Около 35% поставок пришлись на такие страны, как Молдова, Азербайджан и Беларусь.

Также сообщалось, что украинские производители получили возможность экспортировать рыбу и морепродукты в Гонконг.

"Сегодня" писали, что с потреблением рыбы в Украине остаются проблемы – жители страны едят ее вдвое меньше, чем в среднем по Европе. За год украинец съедает в среднем всего 14 килограммов рыбы. Люди сетуют, что покупать рыбу и морепродукты дорого.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Украина договорилась с Сербией об экспорте рыбы". Другие Новости экономики смотрите в блоке "Последние новости"