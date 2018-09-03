Украина должна отказаться от антрацита из России – Гройсман

Накануне отопительного сезона в Украине остается острым вопрос собственного топлива для энергосистемы. Пока еще наша страна продолжает импортировать уголь из России. Но с каждым месяцем растут шансы на отказ от импорта из страны-агрессора — на украинских шахтах вводят новые лавы и увеличивают добычу угля. Активные действия в этом направлении начались после того, как шахты, добывающие уголь марки "А" (антрацит), оказались на оккупированных территориях. Тогда Украина взяла курс на отказ от антрацита и перевод энергоблоков на уголь марки "Г".

На днях премьер-министру Владимиру Гройсману показали на шахте ДТЭК им. Героев Космоса, в Павлоградском районе Днепропетровской области, современное оборудование и технологии. Только в этом году они помогли выдать на-гора более 3 млн тонн угля. Гостю показали проходческий комбайн и механизированную крепь для лавы (конструкция позволяет сделать лаву не только безопасной, но и использовать функциональное оборудование для добычи угля). Также горняки продемонстрировали премьеру новейший очистной комбайн КА-200, который скоро отправится в забой. Разрабатывался он с учетом пожеланий шахтеров. Ему по силам добывать уголь из пологих и наклонных пластов толщиной от 0,8 до 1,25 м. Уникальность этой машины в том, что у нее вертикальные "шарошки" — так на шахтерском сленге называются барабаны с зубьями, режущие пласт угля.

"Это предприятие — флагман угледобывающей промышленности и, думаю, является абсолютным ориентиром для других, в том числе и для государственных. Пример в том плане, как нужно управлять, инвестировать и модернизировать отрасль, чтобы она обеспечивала энергетическую независимость нашей страны", — заявил премьер Владимир Гройсман после того, как пообщался с горняками и увидел их оборудование.

Мы спросили премьера, откажется ли Украина от импорта российского угля. Премьер ответил:

"Украинский уголь марки "А" сейчас находится под оккупацией на украинском Донбассе. Мы должны сделать все, чтобы отказаться от антрацита и максимально наращивать добычу угля марки "Г". Кстати, на этом предприятии (шахта им. Героев Космоса. — Авт.) он также добывается. Я скажу вам в цифрах. Еще несколько лет тому назад мы использовали 9 млн тонн антрацитового угля. Сегодня — 4,3 млн тонн, вдвое меньше. В этом году мы переведем еще четыре энергоблока на группу "Г". Наше стратегическое задание — больше новых лав, добыча украинского угля. Сегодня мы все должны синхронизировать — мощности, которые переводятся на уголь марки "Г", и добыча угля".

В ДТЭК убеждены, что отказаться от импорта угля — реальная перспектива для Украины.