Украина должна стать газовым хабом и вести переговоры по поставкам с Германией

/ Фото: Укртрансгаз

Эпидемия коронавируса и экономический кризис серьезно поменяли планы как граждан, так и целых государств. Это событие заставило пересмотреть сроки реализации дорогостоящих проектов. Именно таким проектом для России является "Северный поток – 2", реализация которого уменьшит транзит газа через Украину. О перспективах его достройки идет речь в эксклюзивном материале "Сегодня" – "Газовые маневры: достроит ли Россия "Северный поток – 2".

В этой связи эксперты отмечают: чтобы Украина не осталась без транзита, а подобные опасения недавно озвучил руководитель "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон, нашей стране нужно активно отстаивать свои позиции в Европе.

"Что должна была сделать Украина уже давно, чтобы заполучить в адвокаты ту же Германию, – создать газовый хаб. Перенести узлы коммерческого учета транзита с западных границ на восточные. Передать этот газовый хаб в управление консорциума европейских газовых трейдеров. Уже через несколько лет он мог превратиться в зрелый хаб. Но, к сожалению, ранее этого сделано не было", – говорит экономический эксперт Алексей Кущ.

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Впрочем, еще не все потеряно.

"Конечно, если говорить прямо, Германия сыграла решающую роль в том, чтобы "Северный поток – 2" стал возможен вообще, – говорит политолог Владимир Фесенко. – Берлин действовал очень прагматично в этом вопросе. Но этот же немецкий прагматизм может сыграть и в нашу пользу. Германия заинтересована не просто в поставках газа, но в диверсифицированных поставках. И нам на этом надо сыграть".

Он думает, что на перспективу надо договариваться с немцами, чтобы путь через Украину тоже действовал, чтобы поставки газа шли по разным трубам.

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"Вот над этим нужно работать, и добиваться этого совместно с европейцами. Тем более, что решение Федерального сетевого агентства предоставляет Украине хорошие возможности остаться транзитером российского газа", – говорит Фесенко.

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Работа над подобными проектами ведется. По информации некоторых отечественных СМИ со ссылкой на источники в НАК "Нафтогаз Украины", сразу несколько европейских компаний, покупающих сегодня газ на западных границах Украины, обратились к "Газпрому" с просьбой пересмотреть соглашение с тем, чтобы газ продавался на наших восточных рубежах. Такой же интерес высказывают компании из Средней Азии. Пока что "Газпром" не соглашается на предложение европейцев, но переговоры продолжаются.

Тем временем в США также рассматривают возможность создания в Украине газового хаба. В случае реализации проекта Соединенные Штаты намерены поставлять свой сжиженный газ в Европу в том числе через Украину. Подробности смотрите на видео:

Все подробности в спецтеме Тарифы на газ

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