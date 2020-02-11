Украина должна учитывать газ в килокалориях, а не в кубометрах – Коболев

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Чтобы решить вопрос с малопонятными для потребителей коэффициентами в платежках за тепло, Украина должна перейти на учет газа в килокалориях, а не в кубометрах. Такое заявление сделал глава "Нафтогаза" Андрей Коболев в эфире телеканала "Украина 24".

Многие украинцы обратили внимание на наличие в платежках коэффициента приведения к стандартным требованиям или так называемого "морозного" коэффициента. Как отмечает Коболев, именно его применение сдерживает внедрение конкурентного рынка газа, что могло бы значительно удешевить услуги для жителей страны.

"Долги, которые возникают благодаря применению этого "морозного" коэффициента – спорные. "Нафтогаз" не влияет на их начисление. Это решение регулятора – начислять или нет… Сложилась определенная судебная практика… Но для этой истории есть формула решения, которая обозначилась после того, как представители "Нафтогаза" поговорили с представителями регулятора. Это переход на энергетические единицы измерения потребления газа. Надо прекратить потреблять газ в кубометрах и начать потреблять его в килокалориях, как во всем цивилизованном мире", – рассказал Коболев.

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Помимо этого, по его словам, переход на учет потребления газа в энергетических единицах позволит снять вопрос качества газа, на который жалуются потребители.

"Если состоится переход на учет газа в энергетических единицах, не будут возникать вопросы о морозном коэффициенте, о калорийности топлива, о вопросе качества газа", – добавил руководитель Нафтогаза.

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Он утверждает, что принять необходимые решения должен регулятор и украинский парламент, который должен обеспечить законодательную поддержку перехода на учет потребления газа в энергетических единицах.

Ранее сайт "Сегодня" сообщал о том, что в Украине тариф на тепло выставляется потребителю из расчета, сколько он должен потребить, а не потребил на самом деле.

Также мы сообщали о том, что в феврале жители Киева получат платежки за январь, в которых будет указан перерасчет оплаты за отопление и горячую воду. При этом стоимость указанных услуг будет снижена: по сравнению с базовым тарифом в январе отопление в Киеве стало дешевле на 18%, горячая вода – на 16%, сообщают в КГГА. Точная сумма перерасчета будет указана отдельной строкой. Всего в январе перерасчет за потребленные услуги составит 326 млн грн. На сегодня это самый высокий показатель в Украине.

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