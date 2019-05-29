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Украина должна выполнить международные обязательства и запустить энергорынок

29 мая, 22:32

Энергореформа назрела уже давно, за годы существования, Украина отстала от развития мирового энергорынка


Украина должна выполнить международные обязательства и запустить рынок электроэнергии с 1 июля. Иначе государство не получит 500 млн евро помощи от ЕС и 2,5 млрд долларов от МВФ.

Энергореформа назрела уже давно. За годы существования, Украина отстала от развития мирового энергорынка. Все время было не до изменений.

"В конце 90-х в первой половине 2000-х годов Украина была лидером по реформам в энергетике, по крайней мере среди стран бывшего Советского Союза, стран Восточной Европы. Сейчас – мы абсолютные аутсайдеры. Украине нужны истории успехов, а не очередные истории провалов, отсрочек", – говорит Василий Котко, президент ГС "Первая энергетическая ассоциация Украины".

Желание запустить рынок позже 1 июля раскритиковал один из крупнейших производителей электроэнергии Энергоатом. Не понимают в предприятии и запугивания в отношении повышения цены на электроэнергию.

"Энергоатом" будет поставлять электрическую энергию по той цене, которая для него установлена сегодня, или по той, которую установит НКРЕКП", – говорит Юрий Недашковский, президент НАЭК "Энергоатом".

Против отсрочки выступили и народные депутаты. Ведь на кону – качественные услуги, довольные потребители, международные обязательства, иностранные инвестиции и пополнение бюджета.

"По подсчетам, до 2030 года инвестиций должно зайти более 81 млрд долларов в нашу энергетику", – говорит Сергей Сажко, народный депутат Украины.

Запуск рынка электроэнергии именно с 1 июля прописан в украинском законодательстве еще в 2017 году. Это обязательство Украины перед ЕС.

"Важными условиями получения следующего транша (макрофинансовой помощи) является принятие Закона о противодействии отмыванию денег, об авторизованных экономических операторах, действительно действенная и эффективная система проверки электронных деклараций, принятие среднесрочного плана реформирования таможенной и налоговой администрации и имплементация закона о рынке электроэнергии", – говорит глава директората NEAR Еврокомиссии Кристиан Даниэльссон.

Украина рассчитывает получить в текущем году 2,5 млрд долларов и 500 млн евро макрофинансовой помощи. Украинцы же от внедрения нового рынка электроэнергии должны получить качественные услуги и право выбора поставщиков.

Ранее мы писали о том, что запуск рынка электроэнергии позволит создать сто тысяч новых рабочих мест.

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Тег электроэнергия, энергорынок, рынок электроэнергии

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