Экономика Украины должна вырасти на 40% за 5 лет: Гончарук перечислил условия

/ Фото: Официальный сайт президента Украины

Рост ВВП Украины по итогам 2020 года может составить 4%, при этом прогноз о том, что экономика за пять лет может вырасти на 40% остается реалистичным. Об этом сказал премьер-министр Алексей Гончарук.

"Многие пытаются представить цель 40% как обещание. Я считаю, что это достаточно опасная интерпретация. Это оценка нашего правительства, оценка потенциала нашей страны в следующие 5 лет. Я искренне считаю, что эта оценка была правильной и остается правильной. Я считаю, что наша страна может расти и вырасти на 40% за 5 лет, может расти на 7 и более процентов в год, если она будет делать правильные шаги", - сказал он.

Одним из таких шагов, по словам премьера, является максимально либеральная земельная реформа.

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"Мы хотели бы, чтобы рынок земли открылся раньше, как можно раньше. Но объективные факторы – дискуссия в обществе, реальная готовность нашей инфраструктуры, я имею в виду Государственный земельный кадастр – накладывают определенные ограничения. И поэтому, дай Бог, мы получим какой-то ответ на вопрос по земле только сейчас. Это потеря определенного периода времени", – сказал он.

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Также, по словам премьера, для Украины важно в полной мере выполнять свои долговые обязательства.

"Нам как стране вообще нужны дешевые ресурсы, максимально дешевые. А для этого нам нужно стабильно демонстрировать, что мы прогнозируемое, надежное государство, прогнозируемый, надежный партнер. В среднесрочной и долгосрочной перспективе – это наиболее выигрышная стратегия и мы будем ее придерживаться. Нам нужно работать над тем, чтобы расти в международных рейтингах, нам нужно работать, чтобы улучшать наши индексы международные, чтобы рейтинги агентств повышали суверенный рейтинг Украины – это важная макрозадача", - сказал Гончарук.

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