Украина допускает прямой импорт газа из России

Переговоры с "Газпромом" по этому вопросу пока не ведутся, заверил Коболев

Фото: naftogaz.com

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Украинские власти обсуждают вопрос возможного прямого импорта газа из России, однако пока непосредственные переговоры по этому вопросу не ведутся. Об этом заявил глава правления "Нафтогаза Украины" Андрей Коболев на брифинге, посвященном подписанию нового контракта на транзит российского газа.

"Сейчас идет интенсивная и эмоциональная дискуссия [о прямых поставках] внутри украинского правительства и более широкого политикума. После ее окончания мы сможем к этому вернуться, пока что "Нафтогаз" такие переговоры не ведет", – заявил Коболев на брифинге, который транслировал телеканал "Украина 24".

Он также уточнил, что новый транзитный контракт не запрещает возможности поставок газа из России в Украину частным компаниям. Впрочем, Коболев не исключил, что украинское правительство может ввести отдельные ограничения на такие закупки.

"Я не владею достоверной информацией о том, что какие-то компании подписали такие соглашения (о закупках газа в России. – Ред.) <...> Но я могу прокомментировать, что, подписав с "Газпромом" договоры на присоединение между Украиной и Россией, теоретически любая компания из РФ может обратиться к новому независимому оператору ГТС Украины напрямую, забронировать мощности и начать продавать газ из РФ какому-то украинскому потребителю. Это не запрещено, такая возможность существует, для этого есть тарифы. <...> Теоретически мы можем увидеть компании, которые попробуют так поставлять. Про желание это делать с 1 января мне не известно. Какой будет реакция украинской власти, считает ли она это приемлемым, будут ли применены санкции и ограничения, этого я тоже не знаю", – сказал Коболев.

Как известно, Украина не закупает газ напрямую у "Газпрома" с ноября 2015 года. Ранее "Нафтогаз" уже допускал возобновление прямых поставок газа из России в 2020 году.

Напомним, 30 декабря переговоры России и Украины о транзите газа завершились подписанием контракта. Сайт "Сегодня" уже рассказывал о том, что получит Украина от заключения нового соглашения о транзите. Основой газового компромисса стало положение, что "Газпром" заплатит 2,9 млрд долларов – компенсацию по решению Стокгольмского арбитража –живыми деньгами, а не газом. А Украина, в свою очередь, откажется от дальнейших исков к "Газпрому" на сумму около 12 млрд долларов. Кроме того, стороны обнулили все судебные претензии друг к другу.

Еще 27 декабря "Нафтогаз" подтвердил получение денегот "Газпрома" по решению Стокгольмского арбитража.

Все подробности в спецтеме Газовые переговоры

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