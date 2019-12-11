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Украина экспортировала мяса птицы на полмиллиарда долларов

11 декабря, 08:34

За 11 месяцев 2019 года Украина нарастила поставки мяса птицы а Нидерланды, Словакию и Саудовскую Аравию

Фото: Зеленый рынок / Facebook

Фото: Зеленый рынок / Facebook

За 11 месяцев 2019 года Украина, которой недавно удалось нарастить квоту на беспошлинный ввоз мяса птицы в ЕС, экспортировала 375,1 тыс. т мяса и съедобных субпродуктов птицы, что уже на 23% превышает аналогичный период 2018 года (303,89 тыс. т). Об этом свидетельствуют данные Государственной фискальной службы (ГФС).

В денежном эквиваленте экспорт за январь-ноябрь нынешнего года достиг 531,7 млн долларов – на 13% больше суммы, которую Украина заработала на продаже мяса и съедобных субпродуктов птицы в аналогичный период прошлого года (471,96 млн долларов).

Основными покупателями отечественного мяса и съедобных субпродуктов птицы в этом году являются:

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  • Нидерланды – на 101,2 млн долларов (19,04%);
  • Саудовская Аравия -на 96,2 млн долларов (18,09%);
  • Словакия – на 57,1 млн долларов (10,73%);
  • другие – на 277,3 млн долларов (52,14%).

Напомним, Верховная Рада ратифицировала изменения в Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом об увеличении квот на беспошлинный экспорт мяса птицы из Украины до 70 тыс. т.

Согласно международному договору, Украина получит дополнительные квоты на беспошлинный экспорт 50 тыс. т продукции в год плюс сохранит предусмотренные ранее квоты, которые в 2020 году увеличатся до 20 тыс. т. Таким образом, объем квоты по итогам 2021 года достигнет 70 тыс. т.

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Фото: "Укртрансгаз"

Напомним, сайт "Сегодня" писал о том, что из Украины в Китай отправили первую партию замороженной отечественной говядины, поставки которой также могут начаться в Саудовскую Аравию.

А в ноябре сайт "Сегодня" сообщал, что в Украине протестировали курятину известных торговых марок. Мясо тестировали на наличие гормонов, антибиотиков и увеличение массы водой.

Ранее мы сообщали, что каждый житель Украины в среднем съедает 4,4 килограмма мяса. Подробнее смотрите в нашем сюжете:

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Источник: Latifundist.com

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