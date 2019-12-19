Украина, ЕС и Россия провели переговоры по газу: о чем договорились

Киев и Москва обсудили пакетное соглашение по газу, которое надо согласовать с главами стран, говорит Витренко

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В четверг, 19 декабря, вечером представители Украины, Евросоюза и России в Берлине закончили трехсторонние переговоры по газу и подготовили проект соглашения, который в ближайшее время будет доработан.

Об этом журналистам сообщил министр энергетики РФ Александр Новак в ходе пресс-конференции по итогам переговоров.

"Надеюсь, что в ближайшее время мы выйдем на окончательные договоренности", — сказал он.

"Мы подготовили проект протокола, детальный протокол, который в высокой степени готовности и который в настоящее время требует согласования", — добавил Новак.

Министр энергетики и защиты окружающей среды Украины Алексей Оржель заявил, что переговоры по газовому контракту в Берлине приблизили Россию и Украину к финальному решению.

"Мы очень качественно отработали конечный договор решения, который приближает нас к финальному подписанию", — заявил он на пресс-конференции по итогам трехсторонней встречи.

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Бывший заместитель председателя ЕК по делам Энергосоюза Марош Шефчович , который продолжает курировать этот вопрос в ЕК, также заявил, что Москва и Киев в Берлине достигли принципиального соглашения по транзиту газа, но детали нужно будет еще проработать.

"Это были интенсивные переговоры, — сказал он. – Есть сегодня принципиальное соглашение, детали будут обсуждены завтра в столицах".

По его словам, это "положительные новости для Европы, России, Украины и для газового рынка".

Глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон тоже заявил, что Украина, Россия и Еврокомиссия надеются в ближайшее время достичь юридически обязывающего соглашения о транзите газа.

"Так точно, все так", — сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос по итогам переговоров в Берлине. При этом он не стал уточнять успеют ли стороны договориться до конца года.

Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко добавил, что Украина и Россия обсудили пакетное соглашение по газу, которое надо согласовать с главами стран.

Напомним, стороны планировали обсудить соглашение о продолжительности, объемах и тарифах будущего транзитного контракта.

Ранее в Еврокомиссии заявили, что переговоры будут сосредоточены вокруг политического соглашения, охватывающего продолжительность, объемы и тарифы будущего транзитного контракта, а также арбитража.

Напомним, дату трехсторонних переговоров несколько раз переносили. Тем временем Украина и Россия провели несколько раундов двусторонних переговоров.

В "Нафтогазе" заявили, что Украина и Россия еще не достигли никаких договоренностей о транзите газа с 1 января 2020 года, который может прекратиться. Вместе с тем на днях коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко сообщал, что между Россией и Украиной существуют предварительные договоренности о транзите газа, однако говорить о каком-либо согласованном варианте соглашения еще рано.

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Как известно, срок действия контракта Украины и России на транзит газа истекает в конце декабря 2019 года, а новое соглашение еще не заключено. Сейчас ведутся переговоры по этому вопросу в трехстороннем формате Украина – Россия – ЕС. При этом российский газовый монополист "Газпром" выдвинул требования к Украине. В числе прочего российская сторона хочет, чтобы Киев отказался от судебных исков к "Газпрому", в т.ч. в Стокгольмском арбитраже. Украина считает, что отказ от исков нецелесообразен. Впрочем, в Киеве уже допустили вариант уплаты "Газпромом" долга перед "Нафтогазом" не деньгами, а голубым топливом.

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