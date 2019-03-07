Розенко: Украина готова к накопительной системе пенсий

Для внедрения второго уровня пенсионной системы нужно решение парламента

Фото: Григорий Салай, Сегодня

Розенко: Украина готова к накопительной системе пенсий //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/669/a87/5c7669a871eea.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/669/a87/5c7669a871eea.jpg 2019-03-07T11:48:00+02:00 Экономика Для внедрения второго уровня пенсионной системы нужно решение парламента

Украина в целом готова к внедрению накопительного уровня пенсионной системы. Об этом заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко. Чиновник призвал Верховную Раду как можно скорее принять закон, необходимый для запуска этого уровня пенсионной системы с 2020 года.

"[Запустить накопительную пенсионную систему с 2020 года] возможно, если парламент в ближайшее время за это проголосует. Нам нужно примерно три-четыре месяца для принятия дополнительной нормативной базы по запуску накопительной системы. Поэтому я призываю Верховную Раду как можно быстрее это сделать, и с 2020 года запустить накопительный уровень", – отметил Розенко.

Вице-премьер подчеркнул, что проблема с внедрением второго уровня пенсионной системы в последние годы была связана с балансированием бюджета Пенсионного фонда Украины, но, по его мнению, медлить с введением накопительного уровня больше нельзя.

"Если бы Украина вовремя ввела накопительную систему, примерно 10 лет назад, то мы бы за это время аккумулировали больше ресурсов в экономике Украины от системы пенсионного страхования, чем получили кредитов от Международного валютного фонда. Вот какого ресурса мы лишены из-за нерешительности политиков", – добавил вице-премьер.

Розенко уверен, что Украина готова к внедрению накопительной системы, и нужно только политическое решение Верховной Рады относительно ее запуска.

"Для этого есть соответствующие подготовленные и согласованные, в том числе с правительством, проекты законов", – подчеркнул Розенко.

Напомним, в декабре 2018 года министр социальной политики Украины Андрей Рева подтвердил, что в 2019 году внедрение второго накопительного уровня пенсионной системы не состоится, хотя таким был план план пенсионной реформы. Законопроект о накопительной системе был согласован и одобрен профильным комитетом Верховной Рады еще весной 2018 года, но после этого так и не был внесен на рассмотрение в зал парламента.

Верховная Рада 3 октября 2017 года приняла пенсионную реформу, которая, серди прочего, предусматривала введение с 1 января 2019 года накопительной системы общеобязательного пенсионного страхования. После внедрения этой системы для каждого трудоустроенного человека до 35 лет обязательно создается накопительный счет, после 35 лет — по решению работника. Система, согласно пока не принятому законопроекту, будет иметь прогрессивную шкалу отчислений — от 2 до 7%. Ежегодно сумма отчислений будет увеличиваться.

Средства, которые отчисляет плательщик, будут поступать на индивидуальные пенсионные счета. Распоряжение средствами будут осуществлять негосударственные пенсионные фонды с целью их сохранения и минимизации влияния инфляции.

Это второй уровень системы пенсионного обеспечения. Сейчас в Украине функционирует первый уровень – солидарная система. Также законодательно обеспечена работа третьего уровня – частных пенсионных фондов.

Сторонниками введения второго уровня пенсионной системы стали украинские чиновники, тогда как Международный валютный фонд высказался против внедрения накопительных пенсий в Украине. В экспертном обществе отмечают, что главный фактор, который мешает внедрению – это отсутствие государственной ответственности перед вкладчиками.

Ранее заместитель министра социальной политики Николай Шамбир рассказал "Сегодня", , как украинцы будут копить на пенсии:

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